بدء عزاء المنتج حسام علوان بمسجد عمر مكرم

بدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الناقد والمنتج حسام علوان، بمسجد عمر مكرم، وسط حضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من نجوم الوسط الفني.

ورحل عن عالمنا الناقد والمنتج السينمائي حسام علوان، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه مسيرة مهنية جمعت بين الكتابة والنقد السينمائي والبحث والإنتاج، إلى جانب مشاركته في عدد من التجارب السينمائية المستقلة التي حظيت باهتمام في المهرجانات السينمائية.

وشكّل خبر وفاة حسام علوان حالة من الحزن بين المهتمين بالسينما وصناعة الأفلام، خاصة أنه كان من الأسماء التي جمعت بين الاهتمام النقدي والفكري بالفن السابع والعمل داخل منظومة الإنتاج السينمائي، مسهمًا في تقديم تجارب فنية تنتمي إلى تيار السينما المستقلة.

حسام علوان ورحلة مع المرض

وكان حسام علوان كشف في أغسطس 2025 عن إصابته بورم سرطاني خبيث في البنكرياس، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث فيه عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة السابقة على اكتشاف المرض.

وأوضح علوان آنذاك أنه بدأ يشعر بآلام في المعدة والصدر، بالتزامن مع فقدان الشهية، الأمر الذي دفعه إلى الخضوع لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية للوقوف على أسباب الأعراض التي عانى منها.

أبرز أعمال حسام علوان في السينما المستقلة

وعلى الصعيد المهني، ارتبط اسم حسام علوان بمجال الإنتاج السينمائي المستقل، حيث شارك في إنتاج عدد من الأفلام التي لفتت الانتباه من خلال مشاركاتها وحضورها في المهرجانات السينمائية، ومن أبرزها أفلام «حاوي» و«حار جاف صيفًا» و«علي معزة وإبراهيم» و«زهرة الصبار».