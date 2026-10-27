عزاء الكاتب والمنتج السينمائي حسام علوان السبت المقبل بمسجد عمر مكرم

تستقبل أسرة الكاتب والمنتج السينمائي الراحل حسام علوان العزاء يوم السبت المقبل، الموافق 31 أكتوبر، بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، وذلك بعد رحيله الذي خلّف حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه.

حسام علوان

وشُيّعت جنازة الراحل أمس الاثنين من مسجد السيدة نفيسة بمنطقة مصر القديمة، وسط حضور أفراد أسرته وأصدقائه، الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير.

ووُوري جثمان الكاتب والمنتج السينمائي الراحل الثرى في مدافن العائلة بمدينة المحلة الكبرى، على أن تتلقى أسرته واجب العزاء يوم السبت المقبل بمسجد عمر مكرم.