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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إسماعيل رائق في مواجهة أحمد مكي بـ«الفلكي» رمضان 2027

الفنان إسماعيل رائق
الفنان إسماعيل رائق
محمد سعيد

يستعد الفنان إسماعيل رائق، للمشاركة في مسلسل «الفلكي»، بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث يجسد شخصية «هشام»، التي تدخل في خصومة مع شخصية الفلكي، في إطار درامي يحمل العديد من الصراعات والتطورات، دون الكشف عن تفاصيل الأحداث، حفاظًا على عنصر المفاجأة لدى الجمهور.

مسلسل الفلكي

ويأتي المسلسل من إخراج أبو بكر شوقي، ويواصل إسماعيل رائق من خلاله تقديم الشخصيات ذات التأثير في مسار الأحداث، بعدما تنوعت مشاركاته السابقة بين الدراما التلفزيونية والسينما، وقدم خلالها أدوارًا مختلفة، بعضها ارتبط بشخصيات غامضة وأخرى لعبت دورًا محوريًا في تصاعد الصراع الدرامي.

أعمال إسماعيل رائق

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان إسماعيل رائق حاليًا مسلسل «دافنينو سوا»، من إخراج مصطفى الصولي، وهو عمل كوميدي خفيف تدور أحداثه حول جريمة سرقة وقعت في الماضي، إذ جرى دفن المسروقات في أرض صحراوية تحولت بمرور الوقت إلى كمبوند سكني فاخر.

ويجسد رائق خلال الأحداث شخصية «علوان»، مالك الكمبوند، الذي تقع فيلته فوق المكان الذي دُفنت فيه المسروقات، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة عندما يحاول أفراد العصابة الحفر أسفل الفيلا للوصول إلى ما أخفوه منذ سنوات، وهو ما يضعهم في مواقف كوميدية متتالية، بينما تتكشف الحقيقة في الحلقة الأخيرة من العمل.

ويعتمد المسلسل على المفارقات الناتجة عن التقاء جريمة قديمة بواقع جديد، بعدما أصبحت الأرض الصحراوية التي شهدت إخفاء المسروقات مجتمعًا سكنيًا فاخرًا، لتتحول محاولة استعادة المسروقات إلى سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

وعلى خشبة المسرح، خاض إسماعيل رائق تجربة جديدة من خلال مسرحية «بحلم وأنا صاحي»، للمخرج محمد سمير، في أول مشاركة مسرحية له، حيث جسد شخصية والد البطل الذي يعود من العالم الآخر بعد وفاته، ليطمئن على ابنه ويمنحه مجموعة من الدروس الحياتية، في تجربة تمزج بين البعد الإنساني والرسائل التي تحملها العلاقة بين الأب وابنه، وتفتح أمام رائق مساحة جديدة للتعبير عن قدراته التمثيلية من خلال الأداء المسرحي المباشر.

وسبق أن شارك إسماعيل رائق في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل «سره الباتع»، للمخرج خالد يوسف، حيث جسد شخصية زعيم المافيا الفرنسي، وقدم الدور باللغة الفرنسية، في تجربة مختلفة ضمن مسيرته الفنية.

كما شارك في مسلسل «الأجهر»، من إخراج ياسر سامي، ومسلسل «زينهم»، من إخراج يحيى إسماعيل، وقدم خلاله شخصية صلاح، مدير شركة الأدوية، الذي يتورط في تدبير جرائم القتل ضمن أحداث العمل.

وظهر رائق أيضًا في مسلسل «أثينا»، للمخرج يحيى إسماعيل، مجسدًا شخصية طبيب نفسي يمثل أحد المحركات الرئيسية للأحداث، ويحمل دوره جانبًا شريرًا مؤثرًا في تطورات القصة.

وفي مسلسل «عين سحرية»، للمخرج السدير مسعود، قدم شخصية الطبيب حازم، الذي يتسبب في وفاة والدة البطل، قبل أن ينقلب على الشخصية الشريرة في العمل، في تحول يضيف أبعادًا جديدة إلى مسار الشخصية.

وعلى مستوى السينما، شارك إسماعيل رائق في فيلم «أسد»، للمخرج محمد دياب، من خلال شخصية «همام شيخ العرب»، ليواصل حضوره في الأعمال السينمائية بالتوازي مع مشاركاته التلفزيونية والمسرحية.

إسماعيل رائق الفنان إسماعيل رائق مسلسل الفلكي أعمال إسماعيل رائق

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