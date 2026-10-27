وزير التموين يشارك في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بموسكو

يشارك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق في أعمال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو، بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثالثة، في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الأمن الغذائي وتجارة السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم - أن مشاركة الوزير تستهدف بحث فرص التعاون مع روسيا والدول الإفريقية في مجالات الحبوب والزيوت والسلع الغذائية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية للتخزين والتداول والخدمات اللوجستية بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

وأضافت الوزارة أن المشاركة تتضمن استكشاف فرص التعاون الاستثماري في المشروعات المرتبطة بتجارة السلع الاستراتيجية، ومن بينها المركز اللوجستي للحبوب والزيوت الجاري دراسته بما يدعم رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد وتكاليف التداول، وتعزيز القدرات التخزينية وتطوير منظومة تداول المنتجات الغذائية.

وأكدت أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومة التجارة والإمداد، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين