سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء

اجتاحت موجة من التقلبات الجوية المفاجئة مناطق بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع سقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى تدفق سيل جارف بوادي وتير التابع لمدينة نويبع، وقطع الطريق، وانجراف سيارة نقل بفعل قوة المياه.

وأهابت محافظة جنوب سيناء بالمسافرين ومستخدمي الطرق في نطاق مدينة نويبع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، وعدم محاولة عبور مناطق تجمع المياه أو مجاري الأودية، لحين انحسار السيل والتأكد من أمان الطريق.

من جانبه، أكد اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، الدفع بعدد كبير من المعدات الثقيلة للتعامل مع تداعيات السيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق المتأثر ومنع مرور السيارات، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث.

وأوضح رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل مع السيارة التي جرفتها مياه السيل، بالتوازي مع تنفيذ أعمال ميدانية لتوجيه تدفقات المياه عبر مجرى موازٍ، بما يسهم في تخفيف حدة اندفاعها والحد من مخاطرها على الطريق والمناطق المحيطة.

وفي السياق ذاته، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد إلى القصوى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمرورية والجهات المعنية، للتعامل الفوري مع تداعيات الأحوال الجوية، وتأمين الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين.

وتجدد المحافظة تحذيراتها من الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة اجتيازها، إذ قد تتسبب قوة المياه وسرعة تدفقها في جرف المركبات، حتى في الحالات التي يبدو فيها منسوب المياه .