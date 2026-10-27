قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء
ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري
سويلم: النيل يوفر 98% من مياه مصر.. والتعاون أساس الأمن المائي الإفريقي
أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس
"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474
الأردن.. مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعـ ش في غارات بسوريا
تجاوز 56 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء

السيول الجارفة بوادي وتير بنويبع
السيول الجارفة بوادي وتير بنويبع
ايمن محمد

اجتاحت موجة من التقلبات الجوية المفاجئة مناطق بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع سقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى تدفق سيل جارف بوادي وتير التابع لمدينة نويبع، وقطع الطريق، وانجراف سيارة نقل بفعل قوة المياه.

وأهابت محافظة جنوب سيناء بالمسافرين ومستخدمي الطرق في نطاق مدينة نويبع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، وعدم محاولة عبور مناطق تجمع المياه أو مجاري الأودية، لحين انحسار السيل والتأكد من أمان الطريق.

من جانبه، أكد اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، الدفع بعدد كبير من المعدات الثقيلة للتعامل مع تداعيات السيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق المتأثر ومنع مرور السيارات، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث.

وأوضح رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل مع السيارة التي جرفتها مياه السيل، بالتوازي مع تنفيذ أعمال ميدانية لتوجيه تدفقات المياه عبر مجرى موازٍ، بما يسهم في تخفيف حدة اندفاعها والحد من مخاطرها على الطريق والمناطق المحيطة.

وفي السياق ذاته، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد إلى القصوى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمرورية والجهات المعنية، للتعامل الفوري مع تداعيات الأحوال الجوية، وتأمين الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين.

وتجدد المحافظة تحذيراتها من الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة اجتيازها، إذ قد تتسبب قوة المياه وسرعة تدفقها في جرف المركبات، حتى في الحالات التي يبدو فيها منسوب المياه .

جنوب سيناء سيول جارفة سيارة نقل وتير طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%

مشغولات ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ6400 جنيها

جانب من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

خبراء وممثلو شركات دولية يستعرضون دور التكنولوجيا الحديثة في استدامة خدمات المياه.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد