الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا

أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في مبنى ومشروع قيد الإنشاء ومركبة بمدينة الرياض، نتيجة سقوط شظايا، في واقعة استدعت تدخل الجهات المختصة للتعامل مع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات.

وأوضح الدفاع المدني، وفقًا للمعلومات الواردة في البيان، أن الأضرار شملت منشآت وممتلكات في العاصمة السعودية، دون أن تتضمن التفاصيل المتاحة معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات بشرية أو حجم الخسائر المادية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة، مع تكرار حوادث سقوط الشظايا في مناطق مختلفة من السعودية خلال الفترة الأخيرة، عقب عمليات اعتراض صواريخ ومقذوفات.

وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلت في 14 أكتوبر الجاري إعلان الدفاع المدني سقوط شظايا صاروخ باليستي جرى اعتراضه وتدميره في الرياض، ما أسفر حينها عن إصابة مقيم من جنسية عربية، فضلًا عن أضرار محدودة في منزل سكني ومركبة.

وأكدت الجهات السعودية في حوادث سابقة تنفيذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع سقوط الشظايا، بما يشمل تأمين المواقع المتضررة وتقييم الأضرار.