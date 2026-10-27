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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يحذر من إقبال الناخبين العرب على المشاركة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
إلهام عبد العزيز

قام رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الحكومة اليمينية المتطرفة ​اليوم الثلاثاء بمحاولة أخيرة لحث أنصارهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، محذرين من ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين العرب، ‌وهو أسلوب استنكره سياسيون عرب ووصفوه بأنه عنصري ومثير للفتنة.

انتخابات اسرائيل

وقال شهود إن سيارات ترفع أعلام حزب الليكود، الذي ينتمي إليه نتنياهو، جابت شوارع القدس المحتلة وهي تبث الأذان بصوت مرتفع وتحث المؤيدين على التصويت لأن "العرب يدلون بأصواتهم".

وفي سلسلة من المنشورات، سلط نتنياهو الضوء على الطوابير الطويلة أمام مراكز الاقتراع في البلدات ​العربية، ونشر صورة قال إنها تظهر عربا، بينهم نساء يرتدين النقاب، ينتظرون للإدلاء بأصواتهم.

وقال في أحد منشوراته "إذا لم نستيقظ ​الآن، فسنجد أنفسنا أمام حكومة برئاسة منصور عباس وأحمد الطيبي"، في إشارة إلى اثنين من أبرز السياسيين ⁠العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

وذكرت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت 55.7 بالمئة خلال أول تسع ساعات من التصويت، وهي أسرع وتيرة ​مسجلة على الإطلاق.

 ويشكل العرب، ومعظمهم من أصل فلسطيني، حوالي 21 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، وكانوا ​يشاركون عادة في التصويت بنسب أقل من الإسرائيليين اليهود.

وقال الطيبي، المرشح عن أحد الأحزاب العربية، إن الإقبال القوي للأقلية العربية في إسرائيل من شأنه أن "يمهد الطريق لحكومة بديلة ويغير الواقع المأساوي".

وكتب سامي أبو شحادة وهو أيضا زعيم حزب عربي هو "التجمع الوطني الديمقراطي" على منصة إكس يقول إن الطوابير الطويلة خارج ​مراكز الاقتراع يجب أن تثير "الفخر والفرح في نفوس كل من آمن بالديمقراطية".

وأضاف "نتلقى كل هذه الرسائل التحريضية من العنصريين التافهين، بن جفير ​ونتنياهو وشركائهم. ما الذي يخشونه؟ هذا في الواقع مشهد رائع، وهو أمر جيد للديمقراطية".

وحسب وكالة رويترز فإن تحذيرات نتنياهو هي تكرار لما حادث في حملات انتخابية سابقة ‌سعى فيها ⁠إلى حشد أنصار تيار اليمين من خلال تصوير المشاركة العربية القوية على أنها تهديد، مما عرضه لاتهامات بالعنصرية من خصومه.

وهذه هي الانتخابات الأولى منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023 والحروب التي تلت ذلك في قطاع غزة ولبنان وإيران. 

وتزامنت السنوات الأربع التي قضاها ائتلاف نتنياهو الديني القومي مع تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية في إسرائيل، ​بما في ذلك كثير من جرائم ​القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتشير استطلاعات ⁠الرأي إلى أن ائتلاف نتنياهو في طريقه إلى خسارة أغلبيته البرلمانية، لكن أحزاب المعارضة قد تواجه هي الأخرى صعوبة في الحصول على المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية وعددها 61.

وأشرف وزير الأمن الوطني ​إيتمار بن جفير على سياسة تدمير منازل العرب المبنية بشكل غير قانوني، في حين دعا وزير ​المالية بتسلئيل سموتريتش ⁠إلى "تهويد" مناطق في شمال وجنوب إسرائيل تعيش فيها أعداد كبيرة من العرب. وفرضت دول غربية عقوبات على الوزيرين بسبب اتهامات بتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف بن جفير في بيان مستوى إقبال الناخبين العرب على التصويت بأنه جنوني، وحث أنصاره على التصويت ⁠لصالح حزب ​عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي ينتمي إليه إذا أرادوا أن تظل إسرائيل يهودية وصهيونية.

وقال ​حزب الصهيونية الدينية الذي ينتمي إليه سموتريتش إن وزير المالية علق حملته الانتخابية في يوم الانتخابات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة ما وصفه بالإقبال غير المعتاد بين الناخبين ​العرب.

نتنياهو انتخابات اسرائيل انتخابات حكومة اسرائيل

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