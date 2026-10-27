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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رشاد العليمي: 5 ملايين يمني نزحوا من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة

رشاد العليمي
رشاد العليمي
القسم الخارجي

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن المملكة العربية السعودية قدمت تسهيلات لليمنيين الذين فروا من بطش الفصائل المسلحة، واستوعبت أعدادًا كبيرة منهم، مشيرًا إلى أن أكثر من 270 ألف يمني تقدموا لتسوية أوضاعهم القانونية داخل المملكة حتى الآن، في ظل التداعيات الإنسانية المستمرة للحرب في اليمن.

وقال العليمي، في تصريحات لقناة «العربية»، إن أكثر من 5 ملايين يمني نزحوا من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة من المواطنين انتقلت من تلك المناطق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، بحثًا عن الأمن والاستقرار.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الحكومة اليمنية تسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن مؤسسات الشرعية تعمل على توفير مقومات الحياة للمواطنين، في مقابل ما وصفه بممارسات الفصائل المسلحة، قائلًا: «الشرعية تزرع الحياة والميليشيات تزرع الموت».

وفي سياق متصل، سلط العليمي الضوء على الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة تعز، مؤكدًا أن أبناء المحافظة يواصلون الصمود في مواجهة الفصائل المسلحة، رغم الحصار الخانق المفروض على المدينة، وما يترتب عليه من تداعيات تمس حياة السكان واحتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن نحو 1.5 مليون إنسان محاصرون في مدينة تعز، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة، والتحرك لإنهاء الحصار المفروض على المدينة، بما يضمن حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.

ودعا العليمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على فتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى تعز، وتسهيل وصول الإمدادات الضرورية للسكان، مؤكدًا أن المدينة تواصل مقاومة الحصار بكل الوسائل المتاحة.

وتعكس تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي حجم التحديات الإنسانية التي تواجه اليمن، سواء بسبب موجات النزوح الواسعة أو القيود المفروضة على حركة المدنيين والمساعدات.

كما جددت التأكيد على أهمية التحرك الدولي لدعم جهود الاستقرار، وتخفيف معاناة السكان، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الأمن وإنهاء الأزمة اليمنية.

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المملكة العربية السعودية الفصائل المسلحة اليمن

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