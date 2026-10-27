قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026
بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29
إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي
روسيا ترفض مناقشة الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن وتدعو لحل سياسي للأزمة
خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا
القائمة العربية المشتركة تتهم أطرافًا بعرقلة الانتخابات في البلدات العربية بإسرائيل
ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين
بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد
بوتين: روسيا تعمل على تطوير التعاون مع مصر في مجالات عديدة بينها الطاقة
طفل رواندي وراء تتويج بوكايو ساكا بجائزة سقراط 2026.. ماذا فعل؟
"الجو مش راسي على بر".. حر بالنهار وبرد بالليل مع مطر ورعد وشبورة| خدوا بالكم من تقلبات طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: «فرونتكس» سنتمكن من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد معلومات عن تدفقات الهجرة غير الشرعية

وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس
وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة هيكلة وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بما يعزز قدراتها وإمكاناتها للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وستضطلع الوكالة بدور أكبر في ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال صلاحيات جديدة لتنفيذ عمليات الإعادة خارج أراضي التكتل، إلى جانب تولي مهام جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

كان دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات التي تسهم في الهجرة غير الشرعية محورياً خلال أزمة مدينة سبتة الإسبانية في يوليو الماضي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا هينا فيركونن للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن القواعد الجديدة ستنشئ داخل وكالة «فرونتكس» «مركزاً للرصد والاستجابة عبر الإنترنت لمراقبة المحتوى المتاح للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رصد التطورات ذات الصلة بإدارة الحدود الخارجية، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية إلى التصدي للمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت المرتبط بمخاطر أمن الحدود».

وقالت المفوضية الأوروبية إن الوكالة «ستعمل أيضاً بوصفها جهة موثوقة للإبلاغ بموجب قانون الخدمات الرقمية، من خلال الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني للمنصات الإلكترونية، وطلب إصدار السلطات الوطنية أوامر بإزالته، حيثما كان ذلك مناسباً».

وتُعد صفة «الجهة الموثوقة للإبلاغ» بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو الإطار الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وضعاً خاصاً تمنحه الهيئات الوطنية المعنية بالتنظيم الرقمي.

وتُمنح الأولوية في التعامل مع المحتوى الذي تبلغ عنه الجهات الحاصلة على هذه الصفة، حيث يخضع لمسار سريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب المنصات الإلكترونية.

وقالت فيركونن إن «فرونتكس» ستتقدم إلى السلطات الوطنية للحصول على هذه الصفة، معربة عن توقعها بالموافقة على طلب الوكالة نظراً لما تتمتع به من «خبرة متخصصة».

المفوضية الأوروبية الحدود الأوروبية هجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

باقات الإنترنت

تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

العداد الكودي

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. تيسيرات كبرى لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

بالصور

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

المزيد