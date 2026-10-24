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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026
استخراج الملصق الإلكتروني 2026
محمد غالي

تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات المرورية إلكترونيا لتسهيل حصول أصحاب المركبات على التراخيص والخدمات المرتبطة بها، ومن بينها استخراج الملصق الإلكتروني وإصدار بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة، بما يقلل الحاجة إلى التوجه لمقار المرور لإتمام جميع الإجراءات.

ويبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2026، والشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، إلى جانب قيمة الرسوم والغرامة المقررة في حالة عدم الالتزام بتركيبه.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستفادة من خدمات الملصق الإلكتروني من خلال بوابة المرور على موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين التعرف على إجراءات إصدار الملصق وسداد الرسوم إلكترونيا وفقا للخدمات المتاحة.

كما يمكن استخراج الملصق الإلكتروني أو الحصول على بدل فاقد من خلال وحدات المرور المختصة، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام المعاملة وتركيب الملصق على المركبة.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني عبر الموبايل

يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2. الانتقال إلى بوابة مرور مصر.
3. اختيار خدمات المركبات.
4. تحديد الخدمة المطلوبة سواء استخراج الملصق الإلكتروني أو إصدار بدل فاقد وفقا للخيارات المتاحة.
5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني إذا كانت متاحة للمركبة.
6. استكمال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيا.
7. مراجعة تعليمات التسليم والتوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستلام الملصق واستكمال الإجراءات اللازمة.

ويجب التأكد من اختيار الخدمة المناسبة لطبيعة الطلب، لأن إجراءات إصدار الملصق لأول مرة قد تختلف عن إجراءات استخراج بدل فاقد.

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2026

تبلغ تكلفة الملصق الإلكتروني وفقا للبيانات الواردة 95 جنيها، موزعة بواقع 75 جنيها قيمة الملصق و20 جنيها رسوما للرخصة.

وينبغي التأكد من قيمة الرسوم المقررة وقت تقديم الطلب من خلال القنوات الرسمية لوزارة الداخلية أو وحدة المرور المختصة، لاحتمال اختلاف الرسوم وفقا للقرارات المنظمة للخدمة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يلتزم أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وفقا لقانون المرور والضوابط المنظمة، وقد يتعرض المخالفون للعقوبات المقررة قانونا في حالة عدم الالتزام بتركيبه أو مخالفة التعليمات المتعلقة به.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن الغرامة قد تصل إلى نحو 1500 جنيه، لكن القيمة النهائية والعقوبة المطبقة تتوقفان على النص القانوني المنطبق وطبيعة المخالفة، لذلك يفضل الرجوع إلى الجهات المرورية المختصة للتحقق من قيمة العقوبة السارية.

شروط استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني

يتطلب الحصول على الملصق الإلكتروني الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات، أبرزها ما يلي.

- أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.
- حضور المركبة إلى وحدة المرور المختصة عند الحاجة إلى الفحص أو التركيب.
- تركيب الملصق بمعرفة الجهات المرورية المختصة وفقا للإجراءات المعتمدة.
- التأكد من تثبيت الملصق وتفعيله بالطريقة الصحيحة وعدم العبث به.

وتشمل الخدمة الإلكترونية وفقا للبيانات المعلنة مركبات الملاكي والدراجات النارية، مع ضرورة مراجعة شروط إتاحة الخدمة لكل نوع من المركبات قبل تقديم الطلب.

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

على مالك المركبة أو من ينوب عنه بتوكيل مقبول تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل عادة ما يلي.

- رخصة المركبة سارية المفعول.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة.
- التوكيل القانوني عند تقديم الطلب من خلال شخص ينوب عن المالك، إذا تطلبت الإجراءات ذلك.

وقد تطلب وحدة المرور مستندات إضافية وفقا لنوع المعاملة وحالة المركبة.

هل يمكن استخراج الملصق الإلكتروني دون انتظار تجديد الرخصة؟

يمكن التقدم للحصول على الملصق الإلكتروني في غير موعد تجديد الترخيص، وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها، ولا يشترط بالضرورة انتظار موعد التجديد لبدء الإجراءات.

ولضمان إتمام المعاملة دون تأخير، ينصح بمراجعة بوابة المرور الرسمية والتأكد من المستندات المطلوبة والرسوم المقررة، ثم استكمال إجراءات الفحص والتركيب لدى وحدة المرور المختصة عند الحاجة.

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