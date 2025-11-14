يبحث العديد من المواطنين عن طريقة استخراج الملصق الإلكتروني 2025، وكذلك إجراءات الحصول على بدل فاقد له.

وتوفر وزارة الداخلية إمكانية التقديم على استخراج الملصق أو إصدار بدل فاقد وسداد الرسوم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج الملصق الإلكتروني لعام 2025، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بدل فاقد وسداد الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة المرور على موقع الوزارة.

كما يمكن أيضا الحصول على الملصق أو بدل الفاقد من وحدات المرور المختلفة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حددت وزارة الداخلية رسوما بسيطة لاستخراج الملصق الإلكتروني مقارنة بالغرامات المقررة لمخالفة عدم تركيبه، والتي قد تصل إلى نحو 1500 جنيه، إلى جانب العقوبات القانونية.

ويمكن استخراج الملصق عبر بوابة المرور المتاحة على موقع وزارة الداخلية.

خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني

توفر وزارة الداخلية خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لعام 2025 إلكترونيا، بشرط أن تكون رخصة المركبة سارية.

وتقتصر الخدمة على مركبات الملاكي والدراجات النارية، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من وحدة التراخيص المختصة.

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بقيمة 95 جنيها، تشمل 75 جنيها سعر الملصق و20 جنيها رسوما للرخصة، وذلك لتجنب التعرض للمخالفة.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025 عبر الموبايل

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. الانتقال إلى بوابة مرور مصر .

3. اختيار خدمات المركبات .

4. الضغط على استخراج بدل فاقد للملصق الإلكتروني .

5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني .

6. دفع الرسوم إلكترونيا.

7. معرفة موعد التسليم واستلام الملصق من وحدة المرور.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

حضور المركبة فعليا ليتمكن رجال المرور من تركيب الملصق.

لا يجوز للسائق تركيب الملصق بنفسه، ويجب التأكد من تفعيله بالطريقة الصحيحة.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

على مالك المركبة أو من يحمل توكيلا عنه إحضار ما يلي:

رخصة المركبة سارية المفعول.

صورة بطاقة الرقم القومي.

ويمكن إصدار الملصق الإلكتروني في أي وقت دون الحاجة لانتظار موعد تجديد الترخيص.