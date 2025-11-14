قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية
بسبب أولوية المرور.. تشابك بين قائدي سيارة ودراجة نارية بالبساتين
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025

استخراج الملصق الإلكتروني 2025
استخراج الملصق الإلكتروني 2025
محمد غالي

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة استخراج الملصق الإلكتروني 2025، وكذلك إجراءات الحصول على بدل فاقد له. 

وتوفر وزارة الداخلية إمكانية التقديم على استخراج الملصق أو إصدار بدل فاقد وسداد الرسوم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج الملصق الإلكتروني لعام 2025، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بدل فاقد وسداد الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة المرور على موقع الوزارة.

كما يمكن أيضا الحصول على الملصق أو بدل الفاقد من وحدات المرور المختلفة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حددت وزارة الداخلية رسوما بسيطة لاستخراج الملصق الإلكتروني مقارنة بالغرامات المقررة لمخالفة عدم تركيبه، والتي قد تصل إلى نحو 1500 جنيه، إلى جانب العقوبات القانونية.

ويمكن استخراج الملصق عبر بوابة المرور المتاحة على موقع وزارة الداخلية.

خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني

توفر وزارة الداخلية خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لعام 2025 إلكترونيا، بشرط أن تكون رخصة المركبة سارية. 

وتقتصر الخدمة على مركبات الملاكي والدراجات النارية، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من وحدة التراخيص المختصة.

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بقيمة 95 جنيها، تشمل 75 جنيها سعر الملصق و20 جنيها رسوما للرخصة، وذلك لتجنب التعرض للمخالفة.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025 عبر الموبايل

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2. الانتقال إلى بوابة  مرور مصر .
3. اختيار  خدمات المركبات .
4. الضغط على استخراج بدل فاقد للملصق الإلكتروني .
5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني .
6. دفع الرسوم إلكترونيا.
7. معرفة موعد التسليم واستلام الملصق من وحدة المرور.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.
حضور المركبة فعليا ليتمكن رجال المرور من تركيب الملصق.
لا يجوز للسائق تركيب الملصق بنفسه، ويجب التأكد من تفعيله بالطريقة الصحيحة.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

على مالك المركبة أو من يحمل توكيلا عنه إحضار ما يلي:

رخصة المركبة سارية المفعول.
صورة بطاقة الرقم القومي.

ويمكن إصدار الملصق الإلكتروني في أي وقت دون الحاجة لانتظار موعد تجديد الترخيص.

استخراج الملصق الإلكتروني الملصق الإلكتروني طريقة استخراج الملصق الإلكتروني طريقة استخراج الملصق الإلكتروني 2025 الملصق الإلكتروني 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

السلم والثعبان ٢

إيرادات السينما أمس l تفوق السلم والثعبان والشاطر في المرتبة الأخيرة

حلقة نقاشية

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بالمسرح المكشوف

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد