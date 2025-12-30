الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العديد من التطورات التي شهدها البريد المصري على مدار 7 أعوام.

وشملت التطورات الآتي:



-تم إضافة نحو 1000منفذ بريد جديد، منذ عام 2018 ، شملت 770 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية والمكاتب المتنقلة، فضلًا عن نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلي في مكاتب البريد.

- انتشار ماكينات الصراف الآلي في ما يقرب من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرة الهيئة القومية للبريد على التوسع في إطلاق الخدمات المالية والحكومية والبريدية، وتقديم حزم خدمية تتوافق مع متطلبات المواطن المصري.

- أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا تم إنشاؤه لدعم الخدمات البريدية وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة، إلى جانب تجديد متحف البريد وزيادة معروضاته بنحو 3 أضعاف، ليصبح من أفضل متاحف البريد على المستويين الإقليمي والدولي.