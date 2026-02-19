مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

في حادث مأساوي جديد شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية واقعة دهس مروعة بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وبحسب مصادر، تجاوز العدد المبدئي للوفيات 10 عمال، فيما أُصيب اثنان آخران جرى نقلهما إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم، بينما تم توزيع جثامين المتوفين على مستشفيات الزهور والنصر و30 يونيو ببورسعيد، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف جهات التحقيق.

شاهد العيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث



قال محمد أبو النجا شاهد عيان على الحادث،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة بدأت أثناء توقف سيارة نقل ثقيل (تريلا) على جانب الطريق لإصلاح أحد الإطارات، وخلفها مباشرة توقفت سيارة ربع نقل تقل عددًا من الصيادين للغرض نفسه.

وأضاف أن الجميع كانوا يقفون بجوار الرصيف في وضع ثابت، قبل أن يفاجأوا بسيارة تريلا بمقطورة قادمة من الخلف بسرعة كبيرة.

وأوضح أبو النجا أن السائق لم يتمكن من السيطرة على المركبة، فاصطدم بالسيارتين المتوقفتين ودهسهما، ما أدى إلى اندفاع أحد الأشخاص بعيدًا عن موقع الاصطدام، بينما عثر على آخر وسط الأشلاء.

وأشار إلى أن بعض المصابين كانت لا تزال بهم أنفاس لحظات بعد الحادث، وجلس أحدهم مصابًا حتى وصول سيارة الإسعاف، إلا أن الإصابات كانت بالغة للغاية.

وأكد شاهد العيان أن الضحايا كانوا يقفون في منتصف المسافة بين السيارتين المتوقفتين، وأن قوة الاصطدام دفعت المركبة المسرعة للصعود فوقهم، ما أسفر عن وفاتهم في الحال. وأضاف أن سائق المقطورة ظل على قيد الحياة لنحو نصف ساعة، لكن لم يتمكن أحد من تخليصه بسبب شدة الحطام.

وشدد أبو النجا على أن الخطأ يتحمله سائق المقطورة الذي كان يقود بسرعة جنونية رغم وجود سيارات متوقفة بجوار الرصيف وباقي الحارة التي كان من المفترض ان يمشي فيها فارغة، وهو ما تسبب في وقوع الكارثة.

أشلاء الضحايا تملأ المكان وإجراءات الإسعاف الأولية



ووصف المشهد بأنه “يفوق الوصف”، قائلاً إن المنظر كان صادمًا إلى حد لا يحتمل ، حيث تناثرت أشلاء الضحايا في المكان، واضطر الأهالي لاستخدام أكياس إسعافات أولية لجمع الأشلاء في ظل تأخر وصول باقي سيارات الإسعاف، إذ حضرت في البداية سيارة واحدة فقط.

وأضاف أن أحد أفراد طاقم الإسعاف لم يتحمل هول المشهد فتقيأ، بينما حاول الآخر التعامل مع الموقف ونقل ما تبقى من الجثامين وسط حالة من الذهول والحزن بين الحاضرين.



