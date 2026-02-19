نجيب ساويرس يكشف سر نجاح شراكته مع أنسي: “أنا إيدي سايبة وأنسي إيده ناشفة”

كشف المهندس نجيب ساويرس عن أسلوبه في إدارة مشروعاته الكبرى، موضحًا أن تركيزه ينصب على قطاعي التعدين الخاص بالذهب والعقارات، بينما يترك المجالات الأخرى لشركائه مثل أنسي ساويرس، الذي يشرف على شركته في أمريكا المتخصصة في الـPrivate Equity وقطاع التكنولوجيا المالية "Fintech".

أنسي وفريقه المصريين

وأشار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة قناة النهار، إلى أن أنسي وفريقه المصريين الذين درسوا معه في بوسطن بنوا سمعة قوية للشركة وأصبحوا من أبرز اللاعبين في مجالاتهم.

تقسيم المسؤوليات بينه وبين أنسي

وأوضح أن تقسيم المسؤوليات بينه وبين أنسي جاء نتيجة اختلاف الشخصيات وطبيعة العمل، حيث وصف نفسه بأنه كريم و"إيده سايبة في المصاريف"، بينما أنسي يتميز بالصرامة والانضباط المالي و"إيده ناشفة"، مما يضمن عدم صرف الأموال بشكل خاطئ. وأضاف ساويرس أن هذا التوازن بين الأسلوبين ساعد على نجاح المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات كل طرف.

المصداقية والكرم مع الفريق

واختتم حديثه بالتأكيد على أن فلسفة الإدارة بالنسبة له تعتمد على المصداقية والكرم مع الفريق، والانضباط المالي مع الموارد، مؤكدًا أن هذا التوازن هو سر نجاحه في إدارة مشروعاته المختلفة وتحقيق إنجازات ملموسة في العقارات والذهب.