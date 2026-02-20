قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟

القارة القطبية
القارة القطبية
أحمد أيمن

توصل العلماء أخيراً إلى تفسير أحد أكثر الألغاز الجيولوجية غموضاً في كوكب الأرض، وهو ما يُعرف بـ«ثقب الجاذبية» الواقع أسفل القارة القطبية الجنوبية، حيث تسجل هذه المنطقة أضعف مستويات الجاذبية على سطح الكوكب. 

وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن قوة الجاذبية متساوية في جميع أنحاء العالم، تؤكد الدراسات أن شدتها تختلف من مكان إلى آخر تبعاً لتركيب الأرض الداخلي. 

حل لغز ثقب الجاذبية 

في حالة القارة القطبية الجنوبية، يؤدي ضعف الجاذبية إلى تأثير مباشر في حركة المياه المحيطة، إذ تميل الكتل المائية إلى الانجذاب نحو المناطق الأقوى جاذبية، ما يساهم في خفض مستوى سطح البحر في تلك المنطقة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه في الظروف الطبيعية. 

ويشير الباحثون إلى أن هذا الضعف ليس ظاهرة سطحية، بل يرتبط بعمليات عميقة داخل كوكب الأرض، فالمناطق التي ترتفع فيها الصخور الساخنة من أعماق وشاح الأرض باتجاه القشرة تكون أقل كثافة نسبياً، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قوة الجاذبية فوقها. 

وعلى مدى ملايين السنين، ساهمت هذه الحركات البطيئة في باطن الأرض في تكوين ما أصبح يُعرف اليوم بثقب الجاذبية في القارة المتجمدة. 

تأثير ثقب الجاذبية الأرضية 

ترتبط هذه الظاهرة أيضاً بتاريخ تشكّل الصفائح الجليدية الضخمة في القارة القطبية الجنوبية، إذ تشير الدراسة إلى أن تحركات الوشاح الأرضي لعبت دوراً أساسياً في إعادة تشكيل البنية الجيولوجية للمنطقة. 

ومع مرور الزمن، تفاعلت هذه التحركات مع تطور القشرة الأرضية وتوزيع الكتل الصخرية، ما أدى إلى ظهور هذا الشذوذ الجاذبي الفريد. 

ولا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على الجيولوجيا فقط، بل يمتد إلى النظام المناخي والمحيطي أيضاً، حيث يؤثر اختلاف الجاذبية في أنماط توزيع المياه والتيارات البحرية، وهو ما قد يكون له انعكاسات على فهم تاريخ المناخ في القارة الجنوبية وتطورها عبر العصور. 

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة في فهم العلاقة بين أعماق الأرض وسطحها، كما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه العمليات الباطنية البطيئة في تشكيل ملامح الكوكب على مدى زمني يمتد لملايين السنين، مؤكداً أن ما يحدث في أعماق الوشاح يمكن أن يترك بصمته الواضحة على سطح الأرض ومحيطاتها. 

القارة القطبية القطب الجنوبي ثقب الجاذبية لغز ثقب الجاذبية ثقب الجاذبية الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

ترشيحاتنا

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد