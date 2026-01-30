بعد فوزه بالرئاسة.. مصطفى بكري: السيد البدوي من أقطاب حزب الوفد ولعب دورا مهما

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد أعلنت عن فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب لأربع سنوات مقبلة.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن السيد البدوي هو رئيس حزب الوفد الأسبق، وفاز في الانتخابات الحالية متفوقا على منافسه هاني سري الدين، منوها بأن حزب الوفد أحد أعرق الأحزاب المصرية بتاريخه وقياداته ومواقفه الوطنية.

وأشار إلى أن الدكتور السيد البدوي أحد أقطاب حزب الوفد والذي لعب دورا مهما في فترات سابقة نتمنى التوفيق له وقيادات حزب الوفد والوفديين وكوادره.