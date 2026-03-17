صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة
شرف كبير لي.. حسام عبدالمنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك
ترامب: أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا
مصطفى يونس يشكك في فوز الترجي على الأهلي
أستاذ أمراض التخاطب بطب عين شمس: الكشف المبكر والتدخل السريع يعززان فرص تحسن أطفال التوحد
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أستاذ أمراض التخاطب بطب عين شمس: الكشف المبكر والتدخل السريع يعززان فرص تحسن أطفال التوحد

الدكتور محمد بركة أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب
أشاد الدكتور محمد بركة أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب بجامعة عين شمس، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم ملف اضطرابات طيف التوحد والكشف المبكر عن الإعاقات النمائية، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه العلمي الصحيح من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الوقاية والكشف المبكر والتدخل العلاجي.

وقال الدكتور محمد بركة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - تعليقًا على الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد في الثاني من أبريل، وإطلاق الحملة العالمية للجمعية المصرية للتوحد لعام 2026 تحت شعار "في ضهرك – Got Your Back"، إن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا اضطرابات النمو اللغوي والذهني ودعم الأطفال وأسرهم، خاصة في ظل مشاركة واسعة من منظمات دولية ومؤسسات داعمة.

وأكد أستاذ أمراض التخاطب بجامعة عين شمس أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة في هذا الملف من خلال مبادرات وبرامج صحية موسعة تستهدف الكشف المبكر عن اضطرابات النمو لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن مبادرة "بداية" للكشف المبكر عن أمراض النمو والأمراض المزمنة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الوعي الصحي لدى الأسر وتوفير خدمات الفحص والتشخيص المبكر في مختلف المحافظات.

فحوصات أمراض الغدة الدرقية

وأضاف أن قرار الدولة بإدراج فحوصات أمراض الغدة الدرقية واضطرابات التمثيل الغذائي ضمن منظومة الكشف المبكر يعد خطوة علمية بالغة الأهمية، نظرًا لما قد تسببه هذه الأمراض من مضاعفات خطيرة حال تأخر تشخيصها، مؤكدًا أن هذه السياسات الصحية تعكس إدراكًا متزايدًا من الدولة لأهمية حماية الأطفال في المراحل الأولى من العمر.

وأشار الدكتور محمد بركة إلى أن التعامل مع اضطرابات طيف التوحد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالوقاية الأولية قبل وأثناء الحمل من خلال متابعة العناصر الغذائية الأساسية لدى الأم، مثل الحديد وفيتامين د وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، مؤكدًا أن نقص هذه العناصر قد يرتبط بزيادة مخاطر بعض الاضطرابات النمائية، وهو ما يستدعي متابعة التحاليل الطبية بصورة دقيقة.

التوحد ليس مرضًا جينيًا فقط أو بيئيًا فقط

وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في الكشف المبكر لدى الأطفال، حيث إن التوحد ليس مرضًا جينيًا فقط أو بيئيًا فقط، بل هو نتيجة تفاعل بين عدة عوامل، ما يجعل الرصد المبكر لأي مؤشرات أمرًا بالغ الأهمية في تحسين فرص التدخل العلاجي.

وأضاف أن التدخل المبكر يمثل الركيزة الثالثة في منظومة التعامل مع هذه الحالات، من خلال برامج علاجية تشمل جلسات التخاطب وتعديل السلوك والتكامل الحسي والسمعي، إلى جانب التقييم الدوري باستخدام الاختبارات المعيارية، لافتًا إلى أن التحسن في هذه الحالات يكون تدريجيًا ويحتاج إلى صبر واستمرارية.

وشدد أستاذ أمراض التخاطب بجامعة عين شمس على أن خدمات العلاج والتأهيل لم تعد حكرًا على القطاع الخاص، بل أصبحت متاحة في عدد من المستشفيات والمنشآت الحكومية، في إطار توجه الدولة لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال ذوي اضطرابات النمو ودعم أسرهم.

واختتم الدكتور محمد بركة تصريحاته برسالة طمأنة للأسر، مؤكدًا أن التوحد ليس نهاية الطريق، وأن كثيرًا من الحالات يمكنها تحقيق تقدم كبير في التعليم والحياة الاجتماعية إذا حصلت على الدعم والتدخل المبكر، داعيًا الأسر إلى التحلي بالصبر والإصرار على الالتزام بالبرامج العلاجية، كما أشار إلى أن فعاليات اليوم العالمي للتوحد هذا العام ستشهد مبادرات توعوية عديدة، من بينها إضاءة المتحف المصري الكبير باللون الأزرق في الثاني من أبريل، دعمًا لرسالة التوعية والاندماج المجتمعي لأطفال التوحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

ترشيحاتنا

الزمالك

حسام عبدالمنعم: قطاع ناشئي الزمالك كنز كبير.. ورشحت عبدالحليم علي قبل تألقه

الزمالك

محمد عبدالجليل: الزمالك يقاتل رغم الأزمات وينافس بدون أي دعم

الزمالك

محمد عبدالجليل: الزمالك مازال يعاني رغم الحديث عن امتلاكه قائمتين من اللاعبين

بالصور

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد