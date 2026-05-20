نجاح منظومة “حاج بلا حقيبة” في تسهيل سفر الحجاج وجهود الشركات تنهي التأخيرات

بدأت شركات الطيران المنظمة لرحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة تكثيف رحلاتها اليومية للانتهاء من نقل جميع الحجاج المصريين الي الأراضي المقدسة استعدادا لأداء مناسك الحج.

تنوع رحلات نقل الحجاج

وفيما يخص الحج السياحي وفي ظل الضغط علي طاقة الطيران خلال موسم الحج، فقد نجحت الشركات في تنويع رحلات نقل حجاجها بين كافة شركات الطيران المصرح لها بنقل الحجاج ، الى جانب ان شركات السياحة الوحيدة التي تنظم رحلات برية لنقل الحجاج باعتبار ان الحج السياحي النسبة الأكبر بين الجهات المنظمة للحج المصري

ووسط هذا التنوع الذي نجحت فيه السياحه برحلات نقل حجاجها ، فقد أعلنت البعثة الرسمية للحج السياحي حالة الاستنفار العام في كافة لجانها الفرعية بجميع المطارات التي تغادر منها رحلات الحج ، وايضاً اللجان المتواجدة في كل من ميناء نويبع والعقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن ، وأصدرت سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون الشركات رئيسة مكتب شؤون الحج السياحي تعليماتها بضرورة استمرار العمل بكافة اللجان الفرعية في المطارات والمنافذ على مدار الساعة حتى وصول آخر الرحلات إلى الأراضي المقدسة وذلك بالتنسيق التام داخل تلك اللجان بين الوزارة وغرفة شركات السياحة.

"حاج بلا حقيبة" متابعة وحلول



وفي ظل تطبيق منظومة حاج بلا حقيبة لأول مرة من قبل السلطات السعودية، فقد شهدت تلك المنظومة نجاحا في رحلات السفر، حيث اتخذت السلطات السعودية والشركات المنفذة للمنظومة، كافة الآليات التي تضمن عدم حدوث تأخيرات كبيرة في وصول الحقائب الى أماكن إقامة الحجاج.



وقد تابعت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ومن خلال أعضاء اللجنة والجهاز الإداري بالغرفة على مدار الساعات الماضية جهود الشركات بنقل جميع حجاجها الي الأراضي المقدسة ، والتأكد من انتظام كافة رحلات نقل حجاج السياحة برا وجوا إلى الأراضي المقدسة. والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجه الشركات.



كما أن اللجنة وضعت عدة سيناريوهات وذلك بالتنسيق التام مع شركة الراجحي لخدمات الحج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة بكافة برامج الحج السياحي ، للتدخل في حالة حدوث أية مشاكل في وصول حقائب الركاب الي الفنادق ، ومع وجود بعض الحالات الفردية لتأخر الحقائب كان لهذا التنسيق المبكر بين الغرفة والراجحي الأثر الإيجابي لسرعة التدخل والتواصل مع الشركات المنفذة للمنظومة وسرعة توجيه الحقائب الي الفنادق السليمة.



نسك .. تنسيق وسرعة تسليم

وفيما يخص تسليم بطاقة نسك الي الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة ، فقد شهدت عملية تسليم البطاقة الي حجاج السياحة سهولة وفور وصولهم أماكن إقامتهم بكل من مكة والمدينة،

جاء ذلك في ظل التعاون والتنسيق التام بين بعثة الحج السياحي من الوزارة وغرفة الشركات ممثلة في لجنة السياحة الدينية وبين شركة الراجحي لخدمة الحجاج، التي قامت بتجهيز البطاقات وتسليمها إلى مندوبي الشركات، وتوزيعها فورا على الحجاج بسهولة ويسر فور وصولهم.

لجان بمكة والمدينة



وقد خصصت شركة الراجحي عدة لجان لاستخراج وتسليم بطاقة نسك إلى الحجاج فور وصولهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بتنسيق تام بين الغرفة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة وشركة الراجحي لخدمات الحجاج برئاسة المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة وفريق عمل بإشراف ومتابعة من أحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي.

كما ساهم في سهولة تسليم بطاقة نسك تواصل لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع رؤساء تضامن حج وفي وقت مبكر لإمدادهم بكافة متطلبات إصدار وتسليم البطاقة، وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمعلومة الدقيقة والصحيحة مبكراً، ووزعت اللجنة على رؤساء تضامنات الشركات المنظمة للحج موقع شركة الراجحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة.