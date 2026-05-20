الأكاديمية الطبية العسكرية تناقش تطوير منظومة التأهيل والترقي المهني لمقدمي الخدمة الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم ندوة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمشاركة المؤسسات الطبية المصرية
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية ندوة تطوير منظومة التأهيل والترقى المهني لمقدمي الخدمة الصحية، وذلك بمشاركة المتخصصين من كافة المجالات الطبية والصحية المصرية .  

تضمنت الندوة عقد عددا من جلسات النقاش العلمية واستعراض كافة الروئ لممثلى كافة التخصصات الطبية والصحية، فضلا عن مناقشة وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة للتدريب والتأهيل العلمي ودعم الكفاءة المهنية.  

واستعرض اللواء طبيب طارق عبد القادر سلام رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية رؤية الأكاديمية لتطوير منظومة التأهيل والترقي المهني المقدمي الخدمة الصحية، موضحت أن الندوة تمثل فرصة لتبادل المهارات التدريبية بين الأطباء .  

كما أشار اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى الدعم المستمر الذي توليه القوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانيات بما يسهم في صقل مهارات الأطباء والعاملين بالمجال الطبي ومواكبة التطورات المتلاحقة في المجالات الطبية المختلفة .  

من جانبه قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الفاعليات التي من شأنها المساهمة في إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية في مختلف التخصصات الطبية .  

حضر الندوة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من نقباء المهن الطبية . 

يأتي ذلك إستمراراً لدور القوات المسلحة الرائد في تطوير المنظومة الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية.

