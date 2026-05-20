الأوبرا تحيى ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير

تستمر رحلة دار الأوبرا المصرية لتجديد سيرة أمراء الكلمة واللحن، حيث تحيى ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى السابعة والنصف مساء الجمعة 22 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أيقونات النهر الخالد التى تغنى بها أو تعاون خلالها مع كبار المطربين والمطربات، وارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى منها الدنيا غنوة، يا خلى القلب، عندما يأتى المساء، فين طريقك فين وغيرها يؤديها كل من محمد حسن، وحسام حسنى، ووليد حيدر، وكنزى، وأسماء كمال.

يأتى الحفل تأكيداً للرسالة النبيلة لدار الأوبرا المصرية الرامية لصون التراث الموسيقى وإعاده نشره، وتعزيز الصلة بين الأجيال من خلال إحياء أعمال رموز الفن الذين شكلوا تاريخ الأمة وتجديد الاعتزاز بالهوية الثقافية الفريدة.