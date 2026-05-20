الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي عقدت منذ ساعات الصباح اجتماعات مكثفة بمشاركة ممثلين عن الأحزاب الحريدية والحكومة وجيش الاحتلال، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات قبل جلسة الهيئة العامة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين، بينها مشروع حل الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وأوضحت أبو شمسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاحتواء أزمة تجنيد الحريديم عبر الدفع بصيغة جديدة لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي الذي يعتمد بشكل أساسي على دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وأضافت أن أزمة الثقة بين نتنياهو والأحزاب الحريدية تتصاعد، إذ يخشى المتدينون فرض التجنيد الإجباري على طلاب المعاهد الدينية، بينما تواصل المعارضة الإسرائيلية وقيادات الجيش الضغط باتجاه توسيع نطاق التجنيد ليشمل الحريديم.