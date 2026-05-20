الأمين العام للناتو: نرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمين العام للناتو، قال نرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا.



وأضاف الأمين العام للناتو، أن إيران تجعل الاقتصاد الدولي رهينة بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ولفت الأمين العام للناتو، إلى أن عدد من دول العالم تعمل على تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن إغلاق إيران مضيق هرمز ألحق أضرارا كبيرة بالتجارة الدولية.



وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية التي تم الوعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان له : إذا تكرر العدوان على إيران ستكون ضرباتنا الساحقة في أماكن لا يتوقعها الأعداء وستدمرهم تدميراً شديداً.

وتابع البيان الإيراني : العدو الأمريكي الإسرائيلي الذي لم يتعلم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة عاد ليكرر التهديد

وزاد الحرس الثوري قائلا : رغم أنهم هاجمونا بكل قدرات جيشيهم الأكثر تجهيزاً في العالم إلا أننا لم نستخدم كل إمكانيات الثورة ضدهم.

وختم الحرس الثوري الإيراني، قائلا : نحن نُظهر قوتنا في ميدان المعركة وليس في البيانات الجوفاء وصفحات التواصل الاجتماعي.