صور Ai .. حقيقة منشور ممارسة عامل البلطجة على المواطنين ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد المواطنين بإستخدام سلاح نارى ببنى سويف وضبط مرتكب الواقعة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عامل

"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) ، وبمواجهته أقر بأنه قام بإصطناع الصورة المشار إليها بإستخدام أحد برامج الذكاء الإصطناعى وكذا إصطناع العديد من الصور بقصد اللهو وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود دلائل تؤيد ما سبق ، وأضاف بعدم علمه بتداول الصورة بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.