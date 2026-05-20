الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو عايز تسافر.. خطوات الهجرة الى كندا 2026 والأوراق المطلوبة

خالد يوسف

يسعى الكثير من الأشخاص إلى الهجرة إلى كندا خلال عام 2026، إذ تُعد وجهة مفضلة للكثيرين سواء للراغبين في الدراسة أو العمل أو الاستقرار الدائم، لما توفره من مستوى معيشة مرتفع وفرص متنوعة للمهاجرين، كما تمنح الحكومة الكندية العديد من المزايا التي تشجع على الهجرة، ما يجعلها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للمهاجرين حول العالم.


تفاصيل الهجرة إلى كندا 2026

كشفت الحكومة الكندية خطتها الرسمية للهجرة لعام 2026، التي تستهدف استقبال نحو 380 ألف مهاجر من مختلف دول العالم، عبر 60 جولة سحب تعتمد على نظام النقاط، الذي يقيم المتقدمين وفق عدة معايير أبرزها العمر، والمؤهل الدراسي، والخبرة المهنية، ومستوى اللغة.

وتشهد بعض المقاطعات الكندية نقصًا كبيرًا في العمالة، ما دفع السلطات إلى زيادة معدلات القبول لتصل إلى 90% في بعض الولايات من خلال برنامج الترشيح الإقليمي، الذي يركز على دعم المناطق البعيدة عن المدن الكبرى والعاصمة، والأقاليم منخفضة الكثافة السكانية التي تحتاج إلى العمالة الماهرة والتخصصات المطلوبة.

ويُعد برنامج الهجرة الأطلسية من أبرز برامج الهجرة إلى كندا حاليًا، خاصة للراغبين في الحصول على إقامة دائمة بشكل أسرع، حيث يستهدف عددًا من المهن المطلوبة، من بينها الطباخون، والعمال المهرة، والمزارعون.

كما يوفر البرنامج مزايا متعددة للمقبولين، تشمل رواتب شهرية تتراوح بين 3000 و4000 دولار كندي، إلى جانب دعم مالي خلال الشهر الأول للمساعدة في توفير السكن وتغطية نفقات المعيشة، فضلًا عن بيئة عمل مستقرة وقانونية.

ومن أبرز مميزات البرنامج أيضًا الحصول على الإقامة الدائمة فور الوصول إلى كندا، وهي الخطوة الأولى نحو نيل الجنسية الكندية، دون الحاجة إلى تصاريح إقامة مؤقتة أو إجراءات تجديد معقدة.

ويتيح البرنامج إمكانية اصطحاب الزوجة والأبناء، مع تمتع الأسرة بكامل مزايا الإقامة الدائمة، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

خطوات الهجرة إلى كندا 2026

للتقديم عبر النظام الإلكتروني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- اختيار ما إذا كنت مقيمًا بالفعل داخل كندا أو ترغب في التقديم من خارجها.

- إنشاء حساب شخصي على الموقع وفق الخيار المناسب.

- اختيار نظام Express Entry من بين برامج الهجرة المتاحة.

- إدخال رمز المرجع الخاص بك والاحتفاظ به للمتابعة.

- يقوم الموقع بمراجعة البيانات وحساب النقاط وفق معايير التقييم.

- يتم ترشيح أصحاب أعلى النقاط لاستكمال الإجراءات النهائية للهجرة.


شروط الهجرة إلى كندا 2026

يعتمد القبول على نظام النقاط، ومن أبرز المعايير:

- الحصول على 12 نقطة للفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، بينما تقل النقاط تدريجيًا مع التقدم في السن، وتصل إلى نقطة واحدة عند سن 47 عامًا.

- الحصول على عقد عمل داخل كندا يمنح المتقدم 10 نقاط إضافية.

- الحد الأدنى للمؤهل الدراسي دبلوم يمنح 5 نقاط، وتزداد النقاط مع ارتفاع الدرجة العلمية.

- تقديم شهادة معتمدة توضح المستوى التعليمي.

- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن 7 يمنح حتى 16 نقطة.

- خبرة عملية لا تقل عن عام واحد، ويمكن أن تصل نقاط الخبرة إلى 9 نقاط عن كل سنة وفق النظام المعتمد.

- إجادة اللغة الفرنسية تمنح نقاطًا إضافية، خاصة للراغبين في الهجرة إلى مقاطعة كيبيك.


الأوراق المطلوبة للتقديم

- جواز سفر ساري المفعول.

- شهادة معتمدة لإجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

- صور شخصية حديثة مطابقة لمواصفات جواز السفر.

- شهادة المؤهل الدراسي معادلة ومعتمدة.

- مستندات تثبت الخبرة العملية في نفس مجال التخصص.

- إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف المعيشة عند الوصول، والتي تُقدّر بنحو 9120 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للفرد الواحد.

وتظل مراجعة الموقع الرسمي للهجرة الكندية خطوة أساسية للاطلاع على أي تحديثات أو تعديلات في الشروط قبل التقديم.

الفريق الطبي
محافظ الشرقية
أورمان الشرقية
