قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة الهجرة إلى كندا 2026 .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

طريقة الهجرة إلى كندا 2026 .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
طريقة الهجرة إلى كندا 2026 .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

طريقة الهجرة إلى كندا 2026 .. يشهد ملف الهجرة إلى كندا اهتمامًا متزايدًا من الشباب الراغبين في تحسين مستوى الدخل والمعيشة أو استكمال التعليم أو حتى السفر لأغراض السياحة والاستقرار المستقبلي، وهو ما جعل البحث عن خطوات الهجرة إلى كندا 2026 والشروط والأوراق المطلوبة يتصدر منصات البحث المختلفة خلال الفترة الحالية، في ظل تنوع برامج الهجرة وإتاحة التقديم الإلكتروني عبر الجهات الرسمية المعتمدة.

يستعرض هذا التقرير التفاصيل الكاملة الخاصة بإجراءات التقديم، من دون تغيير في الأرقام أو المعايير المعتمدة.

واقرأ أيضًا:

الهجرة إلى كندا

خطوات الهجرة إلى كندا 2026

تبدأ خطوات الهجرة إلى كندا 2026 بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الكندية حيث يتيح الموقع للمتقدمين خيارين أساسيين يتعلقان بوضع الإقامة الحالي سواء كان الشخص مقيما بالفعل داخل كندا أو يرغب في زيارتها أو الهجرة إليها للمرة الأولى ويعد اختيار الوضع الصحيح خطوة محورية لضمان استكمال الطلب بصورة سليمة.

بعد تحديد الوضع المناسب يطلب الموقع من المستخدم إنشاء حساب خاص يتيح له متابعة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة بدقة ثم ينتقل المتقدم إلى مرحلة اختيار نوع برنامج الهجرة، إذ تتوافر ثلاثة خيارات رئيسية، ويكون الاختيار المطلوب ضمن هذه المرحلة هو برنامج Express Entry بوصفه أحد أبرز المسارات المعتمدة للهجرة إلى كندا.

في الخطوة الآتية يقوم المتقدم بإرسال رمز المرجع الخاص به والذي يحصل عليه أثناء التسجيل مع ضرورة الاحتفاظ بهذا الرمز، لاستخدامه لاحقًا في متابعة الطلب أو استكمال الإجراءات، إذ يعتمد النظام الإلكتروني عليه في مراجعة البيانات وربطها بملف المتقدم.

استخراج جواز سفر مصري 2024

بعد استلام رمز المرجع تبدأ المنصة الرسمية في مراجعة بيانات الطلب بشكل آلي لحساب مجموع النقاط الخاصة بكل متقدم بناء على المعايير المحددة مسبقًا، وتشمل هذه المعايير العمر والمؤهل الدراسي والخبرة العملية ومستوى إتقان اللغات المطلوبة وعوامل أخرى مؤثرة في ترتيب المتقدمين.

وبناء على نتائج التقييم يتم اختيار المترشحين الذين حصلوا على أعلى عدد من النقاط، إذ يتم التواصل معهم لاحقا للانتقال إلى مرحلة الإجراءات النهائية الخاصة بالهجرة إلى كندا 2026، والتي تتضمن استكمال المستندات المطلوبة والفحوصات والإجراءات الرسمية المعتمدة.

شروط الهجرة إلى كندا 2026

تعتمد شروط الهجرة إلى كندا 2026 على نظام النقاط الذي يهدف إلى اختيار الفئات الأكثر ملاءمة لسوق العمل والحياة داخل الدولة، إذ يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة على 12 نقطة، بوصف هذه الفئة العمرية الأكثر طلبًا.

من موبايلك.. تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2025 الخطوات والأوراق المطلوبة - صورة أرشيفية

ويمنح المتقدم 10 نقاط إضافية في حال حصوله على عقد عمل داخل كندا وهو ما يعزز فرص القبول بشكل كبير بينما يشترط في المؤهل الدراسي ألا يقل الحد الأدنى للنقاط عن 5 نقاط لحاملي الدبلوم مع ضرورة تقديم شهادة علمية معتمدة توضح المستوى الدراسي والتعليمي للمتقدم.

أما فيما يتعلق بالعمر المتقدم فإن الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 47 سنة، يحصلون على نقطة واحدة فقط ضمن نظام التقييم، وهو ما يبرز أهمية عامل السن في تحديد فرص القبول.

ويولي نظام الهجرة أهمية خاصة لإتقان اللغة، إذ يحصل المتقدم على 16 نقطة كحد أدنى في المدن الكندية الناطقة باللغة الإنجليزية عند الوصول إلى مستوى 7 على الأقل، كما يشترط إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو كلتيهما.

وتمنح مقاطعة الكييك والمدن التابعة لها نقاطا إضافية للمتقدمين المتقنين للغة الفرنسية بحد أدنى يصل إلى 4 نقاط، وهو ما يجعل اللغة عاملًا حاسمًا في بعض المقاطعات الكندية.

وفيما يخص الخبرة العملية يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال محدد، إذ يحصل على 9 نقاط عن كل عام خبرة، مع زيادة النقاط، كلما زادت سنوات العمل في التخصص نفسه.

جواز سفر

الأوراق المطلوبة للهجرة إلى كندا 2026

تشمل الأوراق المطلوبة للهجرة إلى كندا 2026 جواز سفر ساري الصلاحية للمتقدم، بوصفه الوثيقة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مرحلة من مراحل التقديم.

كما يشترط تقديم شهادة معتمدة لإجادة اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، إلى جانب صور شخصية حديثة مطابقة لمقاسات صور جواز السفر لضمان قبول الملف من دون ملاحظات.

ويتطلب ملف الهجرة أيضًا شهادة علمية توضح المؤهل الدراسي للمتقدم بالإضافة إلى وثيقة رسمية تثبت الخبرة العملية على أن تكون سنوات الخبرة في نفس مجال العمل أو المهنة المعلن عنها في الطلب.

ومن بين المستندات الأساسية كذلك وثيقة توضح الوضع المادي للمتقدم لإثبات قدرته على تغطية تكاليف الهجرة إلى كندا، والتي تقدر بـ 9120 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 456 ألف جنيه مصري، وفق القيمة المحددة ضمن متطلبات التقديم.

وتبرز هذه الشروط والأوراق بوصفها عناصر رئيسية في ملف الهجرة إلى كندا 2026، إذ ينصح المتقدمون بمراجعة البيانات بدقة والالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، لضمان زيادة فرص القبول ضمن البرامج المعتمدة.

الهجرة إلى كندا الهجرة إلى كندا 2026 شروط الهجرة إلى كندا خطوات الهجرة إلى كندا الأوراق المطلوبة للهجرة إلى كندا Express Entry كندا نظام النقاط للهجرة إلى كندا تكلفة الهجرة إلى كندا الهجرة إلى كندا للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يشيد بمواطن مسلم أوقف منفذي هجوم سيدني ويتهم الحكومة الأسترالية بالتقاعس

شجرة نادرة

بروميثيوس.. كيف قاد خطأ علمي إلى قطع أقدم شجرة عرفها العالم؟

جمجمه بشرية

من ركلة عابرة إلى اكتشاف أثري مذهل.. جمجمة من العصر الحديدي تظهر على شاطئ إنجليزي

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد