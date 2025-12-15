جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار اسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير الباحثين ووليد حسني مدير اداره التفتيش من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠لسنه ٢٠٢١وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦٠٠ عبوة من مستحضرات التجميل داخل حقائبه

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه أحمد شداد راتب رئيس قسم تفتيش ركاب فى راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه محمد هلالي مأمور الفحص تحت اشراف محمود خليفة مدير ادارة الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على زين العابدين احمد فؤاد مدير جمرك أسيوط قرر تكليف أحمد شداد وعمرو محمد عبدالعزيز وهبه الله حسن لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود حوالى ٦٠٠ عبوة من مستحضرات التجميل داخل حقائبه

وبلغت قيمة التعويضات المستحقه ٦٥٠ الف و٣٢٠ جنيه

وتم الجرد والتحريز بمعرفه قاسم محمد ربيع ورحاب أمين وابراهيم عبدالناصر مأمور مكافحة التهرب تحت اشراف محمد محرز رئيس قسم مكافحه التهرب وأحمد محمد حسانين بالأمن الجمركي وأحمد المراغي رئيس القسم .

قرر مصطفي عبدالفتاح القائم باعمال مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٣ لسنه ٢٠٢٥ وحرره عبدالرحمن محمد بالشئون القانونيه بعد العرض على الأستاذ عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك ود . سامي رمضان نائب رئيس المصلحه بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .