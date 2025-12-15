قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

أسماء عبد الحفيظ

يعاني الملايين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو من أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 ومن الحلول الطبيعية التي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم.

ما هو المغنيسيوم؟

الماغنسيوم معدن أساسي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، دعم وظائف القلب، استرخاء الأوعية الدموية، وتقليل التوتر العضلي.

 نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومشاكل قلبية على المدى الطويل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فواكه غنية بالماغنسيوم

بعض الفواكه تحتوي على نسب جيدة من المغنيسيوم، منها:

  • الموز: يحتوي على البوتاسيوم والماغنسيوم، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط.
  • الأفوكادو: غني بالماغنسيوم والدهون الصحية التي تدعم صحة القلب.
  • التين المجفف: يمد الجسم بالماغنسيوم والبوتاسيوم ويساعد على توازن السوائل.
  • الكيوي والفراولة: تحتوي على مضادات الأكسدة والماغنسيوم وتدعم صحة القلب.
  • المانجو والجوافة: تحتوي على عناصر مغذية تساهم في تنظيم ضغط الدم.

نصائح عملية

  • تناول فاكهة واحدة على الأقل يوميًا تحتوي على المغنيسيوم.
  • يمكن دمجها مع وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.
  • تجنب الإفراط في السكريات المضافة التي قد ترفع ضغط الدم.

تذكري: الفواكه ليست علاجًا سحريًا، لكنها جزء من نظام غذائي صحي يدعم ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

