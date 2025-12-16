قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عثمان إبراهيم: كأس العرب بروفة قوية لتونس.. ونيجيريا المنافس الأبرز في أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، أن مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس العرب تمثل خطوة مهمة في إطار التحضير لكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن البطولة ستمنح نسور قرطاج مكاسب فنية كبيرة قبل خوض التحدي القاري المرتقب.

وقال عثمان إبراهيم، خلال ظهوره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق على قناة «صدى البلد»، إن مباريات تونس في كأس العرب ستعود بفائدة كبيرة على نسور قرطاج، سواء من حيث تجهيز اللاعبين أو رفع معدلات الانسجام قبل مواجهة منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أن منتخبي تونس ونيجيريا يُعدان الأوفر حظًا للتأهل عن المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية، على حساب منتخبي تنزانيا وأوغندا، مشيرًا إلى أن مشاركة تونس في كأس العرب جاءت بهدف تجربة أكبر عدد من اللاعبين لاختيار العناصر الأنسب لاستكمال قائمة البطولة القارية.

وأضاف أن تنزانيا تمتلك إمكانيات محدودة وقد تكتفي بالمنافسة على أحد مقاعد أفضل الثوالث، بينما تقتصر طموحات منتخب أوغندا على الظهور المشرف والوصول إلى البطولة دون ضغوط حقيقية لتحقيق نتائج كبيرة.

واختتم عثمان إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة تونس ونيجيريا في الجولة الثانية ستكون حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، لافتًا إلى أن منتخب نيجيريا يمتلك دوافع قوية في كأس الأمم الأفريقية لتعويض إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم، ما يزيد من قوة المنافسة داخل المجموعة.

عثمان إبراهيم منتخب تونس بطولة كأس العرب منتخب نيجيريا

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
