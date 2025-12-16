محمد صلاح في حيرة بين إرث أنفيلد وإغراءات الرحيل| ماذا يحدث؟

لا يزال النجم المصري محمد صلاح يتصدر المشهد الكروي في إنجلترا، مثبتًا أن اسمه أكبر من أي مقعد على دكة البدلاء، وأقوى من أي غياب مؤقت عن التشكيلة الأساسية، فرغم استبعاده في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وعدم تواجده في قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، عاد “الفرعون” ليخطف الأضواء من جديد في مباراة برايتون، عندما شارك بديلًا وسط تصفيق حار من جماهير أنفيلد التي لا تزال ترى فيه رمزًا للحقبة الذهبية.

تألق يُذكّر بالإرث

لم يحتج صلاح سوى دقائق ليؤكد قيمته، بعدما صنع الهدف الثاني لليفربول، مسجلًا بذلك تمريرته الحاسمة رقم 277 بقميص “الريدز” في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ البريميرليغ، متجاوزًا أساطير مثل واين روني، ريان جيجز، تييري هنري، وهاري كين.

ووثّق صلاح هذا الإنجاز عبر منصة «إكس»، ناشرًا صورة تُبرز تفوقه الرقمي، في رسالة بدت وكأنها تذكير صريح بمكانته داخل النادي، ولم يتأخر الرد من زميله السابق ديان لوفرين، الذي علّق بسخرية لاذعة من منتقدي صلاح: «غير كافٍ يا مو.. عليك أن تغطي الظهير الأيسر».

أزمة مكتومة مع سلوت

رغم الأرقام، تتصاعد التكهنات حول توتر العلاقة بين صلاح والمدرب آرني سلوت، خاصة بعد تصريحات اللاعب التي أشار فيها إلى أن العلاقة “تدهورت فجأة”، ملمحًا إلى وجود طرف داخل النادي يرغب في رحيله. هذه التصريحات فجّرت أزمة صامتة، زاد من حدتها استبعاده من مواجهة إنتر ميلان.

في المقابل، حاول سلوت احتواء الموقف، مؤكدًا بعد الفوز الأخير أن صلاح “لا يزال عنصرًا أساسيًا ومهمًا”، مضيفًا: «طالما هو موجود، أحب استخدامه عندما نحتاج إليه… لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل».

السعودية تدخل على الخط

وسط هذا الجدل، عادت شائعات الانتقال إلى الدوري السعودي لتطفو بقوة، خاصة بعد تصريح عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الذي أكد أن “محمد صلاح مرحب به” في المملكة، في وقت تشير فيه تقارير إلى اهتمام أندية كبرى مثل الهلال، القادسية، ونيوم.

وزاد الغموض بعد ما رصدته صحيفة «ذا صن» من لقاء سري جمع صلاح بزميله السابق جوردان هندرسون في مطعم إيطالي بمنطقة تشلسي في لندن، هذا اللقاء، الذي استمر نحو 90 دقيقة، جرى في أجواء من التكتم، حيث ارتدى النجمان أقنعة وقبعات في محاولة واضحة للتخفي.

حديث التجربة السعودية

وحسب شهود عيان نقلت عنهم «ذا صن»، دار الحديث مطولًا حول تجربة هندرسون القصيرة في السعودية مع نادي الاتفاق، قبل عودته إلى إنجلترا عبر بوابة برينتفورد، وأكد الشهود أن صلاح كان “يستمع بتركيز شديد”، بينما كان هندرسون “يجيب على أسئلته بتفصيل”، في مشهد عزز التكهنات بأن مستقبل صلاح كان محور الحديث.

ليفربول يتمسك… وصلاح يضغط

رغم توقيع صلاح على عقد جديد قبل أشهر قليلة، براتب يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يصر ليفربول رسميًا على عدم وجود نية لبيعه، لكن مصادر مقربة ترى أن هذا الموقف قد يكون محاولة لحماية القيمة السوقية للنجم المصري، خاصة بعد رفض النادي عرضًا ضخمًا من الاتحاد السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في 2023.

رسائل ودّ قبل الحسم

وحرص صلاح على إظهار جانبه الإنساني، حين نشر عبر «إنستجرام» صورة لاحتفال جوردان هندرسون بهدفه مع برينتفورد، مستخدمًا طريقة احتفال صديقهما الراحل ديوغو جوتا، مع رمز تعبيري للقلوب، في رسالة ودّ لافتة قبل أي قرار مصيري.

مستقبل معلّق

ومع استعداد محمد صلاح للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، يبقى مستقبله مع ليفربول مفتوحًا على كل الاحتمالات، بين إرث صنعه في أنفيلد، ومدرب يؤكد عدم وجود أزمة، ودوري سعودي يفتح الأبواب على مصراعيها، يقف “الفرعون” عند مفترق طرق… حيث قد يكون القرار القادم هو الأصعب في مسيرته.