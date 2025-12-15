قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

متى ينتهي الترم الأول؟.. مواعيد إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني 2026

متى ينتهي الترم الأول؟.. مواعيد إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني 2026
متى ينتهي الترم الأول؟.. مواعيد إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني 2026
ولاء خنيزي

مع اقتراب إسدال الستار على الفصل الدراسي الأول، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول موعد انتهاء الدراسة وبداية إجازة نصف العام، في ظل اختلاف مواعيد الامتحانات وتوقيت الإجازة بين المراحل الدراسية وبعض المحافظات. وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه التساؤلات عبر الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الحالي.

الموعد الرسمي لانتهاء الترم الأول

بحسب وزارة التربية والتعليم، تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير 2026، عقب انتهاء امتحانات جميع المواد المقررة، ليبدأ بعدها الاستعداد لإجازة منتصف العام.

إجازة نصف العام.. موعد موحد واختلافات محدودة

حددت الوزارة أن إجازة نصف العام تبدأ رسميًا يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026، وتشمل هذه الإجازة طلاب صفوف النقل بمختلف مراحلهم وطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

مواعيد الإجازة حسب الصفوف والمحافظات

الصفان الأول والثاني الابتدائي


شهدت بعض المحافظات تعديلًا استثنائيًا في مواعيد التقييمات النهائية، حيث تبدأ الإجازة في محافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري وحتى 5 فبراير 2026، وذلك بعد تقديم التقييمات النهائية لتُعقد أيام 28 و29 و30 ديسمبر 2025 بدلًا من يناير، تزامنًا مع انتخابات مجلس النواب.

أما في باقي المحافظات، فتبدأ إجازة نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي من 7 يناير 2026، عقب انتهاء التقييم النهائي الذي يُعقد أيام 4 و5 و6 يناير.

صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي


يبدأ طلاب هذه الصفوف إجازة نصف العام اعتبارًا من 15 يناير 2026، بعد أداء امتحان آخر مادة مقررة.

طلاب الشهادة الإعدادية


تنطلق إجازة نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي عقب الانتهاء من امتحان آخر مادة يوم 22 يناير 2026، وتستمر حتى 5 فبراير.

طلاب الثانوية العامة


وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فإن بعضهم لا ينتظم في الحضور المدرسي طوال العام، بينما تبدأ الإجازة الرسمية المعتمدة لهم مع باقي المراحل من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

  • بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 7 فبراير 2026.
  • بداية امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل: السبت 16 مايو 2026.
  • بداية امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الثاني): الخميس 4 يونيو 2026.
  • بداية امتحانات الدبلومات الفنية: الأحد 31 مايو 2026.
  • نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 11 يونيو 2026.
  • بداية امتحانات الثانوية العامة: السبت 20 يونيو 2026.
إجازة نصف العام موعد إجازة نصف العام بداية الترم التاني الفصل الدراسي الثاني 2026 بداية الفصل الدراسي الثاني 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

الهبّاش

الهبّاش: الشعب الفلسطيني باقٍ ومرابط.. والقدس ستظل بوابة نهوض الأمة

ارتفاع عدد قتلى السيول في المغرب إلى 37 شخصا

ارتفاع عدد وفيات السيول في المغرب إلى 37 شخصا

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد