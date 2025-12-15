متى ينتهي الترم الأول؟.. مواعيد إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني 2026

مع اقتراب إسدال الستار على الفصل الدراسي الأول، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول موعد انتهاء الدراسة وبداية إجازة نصف العام، في ظل اختلاف مواعيد الامتحانات وتوقيت الإجازة بين المراحل الدراسية وبعض المحافظات. وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه التساؤلات عبر الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الحالي.

الموعد الرسمي لانتهاء الترم الأول

بحسب وزارة التربية والتعليم، تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير 2026، عقب انتهاء امتحانات جميع المواد المقررة، ليبدأ بعدها الاستعداد لإجازة منتصف العام.

إجازة نصف العام.. موعد موحد واختلافات محدودة

حددت الوزارة أن إجازة نصف العام تبدأ رسميًا يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026، وتشمل هذه الإجازة طلاب صفوف النقل بمختلف مراحلهم وطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

مواعيد الإجازة حسب الصفوف والمحافظات

الصفان الأول والثاني الابتدائي



شهدت بعض المحافظات تعديلًا استثنائيًا في مواعيد التقييمات النهائية، حيث تبدأ الإجازة في محافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري وحتى 5 فبراير 2026، وذلك بعد تقديم التقييمات النهائية لتُعقد أيام 28 و29 و30 ديسمبر 2025 بدلًا من يناير، تزامنًا مع انتخابات مجلس النواب.

أما في باقي المحافظات، فتبدأ إجازة نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي من 7 يناير 2026، عقب انتهاء التقييم النهائي الذي يُعقد أيام 4 و5 و6 يناير.

صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي



يبدأ طلاب هذه الصفوف إجازة نصف العام اعتبارًا من 15 يناير 2026، بعد أداء امتحان آخر مادة مقررة.

طلاب الشهادة الإعدادية



تنطلق إجازة نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي عقب الانتهاء من امتحان آخر مادة يوم 22 يناير 2026، وتستمر حتى 5 فبراير.

طلاب الثانوية العامة



وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فإن بعضهم لا ينتظم في الحضور المدرسي طوال العام، بينما تبدأ الإجازة الرسمية المعتمدة لهم مع باقي المراحل من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني والامتحانات