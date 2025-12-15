قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة

تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
ولاء خنيزي

تشهد البلاد، اليوم الاثنين، تقلبات جوية ملحوظة، إذ تشير أحدث بيانات وصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الممطرة على مساحات واسعة من السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق المنخفضة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أن فرص هطول الأمطار تمتد تدريجيًا إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، لكنها تكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

فرص سقوط أمطار على القاهرة وشمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق من شمال الصعيد، دون أن تؤثر بشكل ملحوظ على حركة الحياة اليومية.

أجواء باردة ورياح تزيد الإحساس بالبرودة

ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الأولى، يميل إلى الاعتدال نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المفتوحة والساحلية.

شبورة مائية وتحذيرات للقيادة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتسجل درجات الحرارة أجواءً معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، وجاءت على النحو التالي (العظمى/الصغرى):

  • القاهرة الكبرى: القاهرة 20/13 – العاصمة الإدارية 21/12 – 6 أكتوبر 21/12
  • الوجه البحري: بنها 20/13 – دمنهور 19/12 – المنصورة 20/13 – الزقازيق 21/12 – طنطا 20/13
  • السواحل الشمالية: الإسكندرية 20/13 – العلمين 20/12 – مطروح 19/12 – دمياط 20/14 – بورسعيد 21/15
  • سيناء: العريش 19/13 – رفح 19/13 – نخل 16/5 – كاترين 11/1 – شرم الشيخ 23/18
  • محافظات البحر الأحمر: الغردقة 22/14 – سفاجا 23/13 – مرسى علم 23/15 – شلاتين 26/17
  • محافظات الصعيد: الفيوم 21/11 – المنيا 22/9 – أسيوط 22/10 – سوهاج 23/10 – الأقصر 24/11 – أسوان 24/12

تنبيهات هامة من هيئة الأرصاد

  • ضرورة الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة التحذيرات الجوية، خاصة في السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تحسبًا لحدوث سيول.
  • ارتداء ملابس شتوية مناسبة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل.
الطقس الطقس اليوم تقلبات جوية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أكاديمية الأوقاف الدولية تواصل تأهيل علماء ماليزيا لصناعة عالم رشيد

مفتي الجمهورية

بمشاركة وزراء ومفتين.. انطلاق الندوة الدولية الثانية لهيئات الإفتاء في العالم.. بعد قليل

ينتهي وقت أذكار الصباح

متى ينتهي وقت أذكار الصباح؟.. منذ 50 دقيقة لكن أجره لم يفتك

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد