تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة

تشهد البلاد، اليوم الاثنين، تقلبات جوية ملحوظة، إذ تشير أحدث بيانات وصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الممطرة على مساحات واسعة من السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق المنخفضة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أن فرص هطول الأمطار تمتد تدريجيًا إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، لكنها تكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

فرص سقوط أمطار على القاهرة وشمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق من شمال الصعيد، دون أن تؤثر بشكل ملحوظ على حركة الحياة اليومية.

أجواء باردة ورياح تزيد الإحساس بالبرودة

ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الأولى، يميل إلى الاعتدال نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المفتوحة والساحلية.

شبورة مائية وتحذيرات للقيادة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتسجل درجات الحرارة أجواءً معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، وجاءت على النحو التالي (العظمى/الصغرى):

القاهرة الكبرى: القاهرة 20/13 – العاصمة الإدارية 21/12 – 6 أكتوبر 21/12

القاهرة 20/13 – العاصمة الإدارية 21/12 – 6 أكتوبر 21/12 الوجه البحري: بنها 20/13 – دمنهور 19/12 – المنصورة 20/13 – الزقازيق 21/12 – طنطا 20/13

بنها 20/13 – دمنهور 19/12 – المنصورة 20/13 – الزقازيق 21/12 – طنطا 20/13 السواحل الشمالية: الإسكندرية 20/13 – العلمين 20/12 – مطروح 19/12 – دمياط 20/14 – بورسعيد 21/15

الإسكندرية 20/13 – العلمين 20/12 – مطروح 19/12 – دمياط 20/14 – بورسعيد 21/15 سيناء: العريش 19/13 – رفح 19/13 – نخل 16/5 – كاترين 11/1 – شرم الشيخ 23/18

العريش 19/13 – رفح 19/13 – نخل 16/5 – كاترين 11/1 – شرم الشيخ 23/18 محافظات البحر الأحمر: الغردقة 22/14 – سفاجا 23/13 – مرسى علم 23/15 – شلاتين 26/17

الغردقة 22/14 – سفاجا 23/13 – مرسى علم 23/15 – شلاتين 26/17 محافظات الصعيد: الفيوم 21/11 – المنيا 22/9 – أسيوط 22/10 – سوهاج 23/10 – الأقصر 24/11 – أسوان 24/12

تنبيهات هامة من هيئة الأرصاد