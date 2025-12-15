ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

قال الإعلامي خالد الغندور إن عبد الله السعيد وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيغيبان عن مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر؛ بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يعاني عبد الله السعيد من شد في العضلة الخلفية، في حين يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ما يمنعهما من اللحاق بالمباراة المقبلة".

وأشار الغندور إلى تزايد فرص لحاق نبيل عماد «دونجا» باللقاء، بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ، حيث يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف لحسم موقفه النهائي من المشاركة.