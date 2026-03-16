انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني

دوت أصوات انفجارات عنيفة في سماء القدس اليوم الاثنين وسط أنباء عن سقوط صاروخ إيراني في مركز المدينة.



وذكرت مصادر محلية إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط وجنوب البلاد وفي الضفة الغربية بسبب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

كما تم رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، مع احتمال انطلاق الإنذارات في عدد من التجمعات السكانية في منطقة دان بلوك والسهل الساحلي ولاخيش واليركون والسامرة.

و تم تسجيل إصابة مباشرة بصاروخ لمبنى في شوّهام شرق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، بحسب قناة روسيا اليوم.