رابطة العالم الإسلامي: "الإسلاموفوبيا" في طليعة النماذج المقلقة لتصاعد خطاب الكراهية

أعربت رابطةُ العالم الإسلامي عن تقديرها للمشاركات الفاعلة والرسائل والمشاعر الإيجابية التي تلقّتْها من دول العالم ومنظّماته ، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي اعتمدتْهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس من كلِّ عام.

وأكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الاثنين/ - أهميةَ هذا التفاعل الدولي الإيجابي مع هذه المناسبة، والاحتفاء بها في المنصات الوطنية والإعلامية، وتقدير الشعوب الإسلامية الكبير لذلك، داعيًا الدول والحكومات والمنظمات الدولية كافة إلى الضرورة المُلحّة والعاجلة لترجمة هذه المشاعر الإنسانية النبيلة إلى قوانين وتشريعات رادعة لمظاهر الكراهية والتمييز الديني، ومن ذلك ظاهرة "رُهاب الإسلام" (الإسلاموفوبيا)، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى مواجهة خطاب الكراهية وممارساته.

وجدّد التأكيد على أن "رُهاب الإسلام" يأتي في طليعة النماذج المقلقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته العنصرية، مشددًا على أنّ تداعياته لا تقتصر على استهداف المسلمين فحسب، بل تمتد آثارها لتغذية نزعات التطرف وتعميق الانقسامات داخل المجتمعات المتنوعة دينيًّا وثقافيًّا، بما يُقوِّض مساعي تحقيق المواطنة الشاملة التي تُقرُّها الدساتير، وتؤكدها القوانين والمبادئ والأعراف الدولية.