قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن نهاية الحرب وتحدد موعد توقيع الاتفاق مع أمريكا
ترامب يلوح بالخيار العسكري مجددا: اتفاق نووي أو عودة الهجمات على إيران
ترامب: نتنياهو كاد أن يفشل الاتفاق مع إيران
أزمات ماكينات الـATM وعلاقات مصر والعراق على أجندة لجان النواب اليوم
بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
اليوم.. نظر قضية عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة
14 بندا ترسم ملامح التفاهم المرتقب.. تفاصيل مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
أوروبا ترحب بتفاهم أمريكا وإيران.. وتلوح برفع العقوبات عن طهران
5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرية وتوابعها بكفر الشيخ
قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتعرض المساهمة في المفاوضات
الأولى على الإعدادية بالمنوفية: نفسي أكلم شيخ الأزهر.. وأحلم بكلية الطب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

14 بندا ترسم ملامح التفاهم المرتقب.. تفاصيل مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تتألف من 14 بنداً، وتتضمن خطوات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة قد تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وجاء نشر هذه التفاصيل بعد وقت قصير من إعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، بوساطة ودعم إقليمي ودولي، ينص على إنهاء العمليات العسكرية بصورة فورية ودائمة على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تنص المسودة على وقف شامل للحرب، بالتزامن مع إطلاق مفاوضات تمتد لمدة 60 يوماً لمعالجة الملفات النووية والتوصل إلى رفع كامل للعقوبات المفروضة على إيران.

وفي المقابل، تستبعد المذكرة المقترحة البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة من إطار المباحثات النهائية، في خطوة قد تهدف إلى تسهيل التوصل إلى تفاهم سريع بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً.

كما تتضمن المسودة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يتم إتاحة نصف هذا المبلغ قبل انطلاق الجولة النهائية من المفاوضات، إلى جانب تعليق العقوبات المتعلقة بصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وتشير البنود كذلك إلى رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوماً، مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني خلال الفترة نفسها.

وفي جانب اقتصادي لافت، تنص المسودة على أن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها خططاً لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق.

وأكدت وكالة "مهر" أن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل تنفيذ الإجراءات التمهيدية المتفق عليها، وفي مقدمتها الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وتعليق عقوبات النفط، ورفع الحصار البحري، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي، في حال إقراره، سيُعتمد بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة إيران والولايات المتحدة تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم اتفاق سلام بين واشنطن وطهران البرنامج الصاروخي الإيراني الأصول الإيرانية المجمدة رفع الحصار البحري الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

ترشيحاتنا

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية

رئيسة القومي للمرأة: معرض اصنع أخضر يجمع بين الإبداع والحفاظ على البيئة

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

نيافة الأنبا رافائيل

كنائس وسط القاهرة تحتفل بعيد رسامة الأنبا رافائيل.. 29 عاما من الخدمة والرعاية الروحية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد