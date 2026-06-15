14 بندا ترسم ملامح التفاهم المرتقب.. تفاصيل مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تتألف من 14 بنداً، وتتضمن خطوات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة قد تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وجاء نشر هذه التفاصيل بعد وقت قصير من إعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، بوساطة ودعم إقليمي ودولي، ينص على إنهاء العمليات العسكرية بصورة فورية ودائمة على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تنص المسودة على وقف شامل للحرب، بالتزامن مع إطلاق مفاوضات تمتد لمدة 60 يوماً لمعالجة الملفات النووية والتوصل إلى رفع كامل للعقوبات المفروضة على إيران.

وفي المقابل، تستبعد المذكرة المقترحة البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة من إطار المباحثات النهائية، في خطوة قد تهدف إلى تسهيل التوصل إلى تفاهم سريع بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً.

كما تتضمن المسودة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يتم إتاحة نصف هذا المبلغ قبل انطلاق الجولة النهائية من المفاوضات، إلى جانب تعليق العقوبات المتعلقة بصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وتشير البنود كذلك إلى رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوماً، مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني خلال الفترة نفسها.

وفي جانب اقتصادي لافت، تنص المسودة على أن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها خططاً لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق.

وأكدت وكالة "مهر" أن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل تنفيذ الإجراءات التمهيدية المتفق عليها، وفي مقدمتها الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وتعليق عقوبات النفط، ورفع الحصار البحري، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي، في حال إقراره، سيُعتمد بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.