ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران يمثل تحولاً تاريخياً في مسار المنطقة، معتبراً أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن بعد سنوات طويلة من التوتر.

وقال ترامب، إن عدداً من الرؤساء الأمريكيين سعوا سابقاً إلى إبرام تفاهمات مع طهران وإنهاء حالة العداء، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك، مضيفاً: "لقد حاول الكثيرون صنع السلام مع إيران، لكنهم جميعاً أخفقوا قبل مجيئي".

وفي تصريحات نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن قادة المنطقة وجدوا، للمرة الأولى، رئيساً أمريكياً قادراً على المساعدة في الوصول إلى "سلام حقيقي"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب سيعود بفوائد واسعة على الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام حركة الملاحة يوم الجمعة بالتزامن مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن أعمال إزالة الألغام ستسمح باستئناف تدفق النفط عبر الممر البحري الحيوي في الاتجاهين، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والأسواق العالمية ويخفف من اضطرابات الإمدادات.