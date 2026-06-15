قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتعرض المساهمة في المفاوضات
الأولى على الإعدادية بالمنوفية: نفسي أكلم شيخ الأزهر.. وأحلم بكلية الطب
متى تحذف بطاقة التموين أو أحد المستفيدين من منظومة الدعم؟
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران يمثل تحولاً تاريخياً في مسار المنطقة، معتبراً أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن بعد سنوات طويلة من التوتر.

وقال ترامب، إن عدداً من الرؤساء الأمريكيين سعوا سابقاً إلى إبرام تفاهمات مع طهران وإنهاء حالة العداء، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك، مضيفاً: "لقد حاول الكثيرون صنع السلام مع إيران، لكنهم جميعاً أخفقوا قبل مجيئي".

وفي تصريحات نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن قادة المنطقة وجدوا، للمرة الأولى، رئيساً أمريكياً قادراً على المساعدة في الوصول إلى "سلام حقيقي"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب سيعود بفوائد واسعة على الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام حركة الملاحة يوم الجمعة بالتزامن مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن أعمال إزالة الألغام ستسمح باستئناف تدفق النفط عبر الممر البحري الحيوي في الاتجاهين، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والأسواق العالمية ويخفف من اضطرابات الإمدادات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران السلام مع إيران الشرق الأوسط مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية

رئيسة القومي للمرأة: معرض اصنع أخضر يجمع بين الإبداع والحفاظ على البيئة

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

نيافة الأنبا رافائيل

كنائس وسط القاهرة تحتفل بعيد رسامة الأنبا رافائيل.. 29 عاما من الخدمة والرعاية الروحية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد