عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجة ارتياح واسعة في الأسواق العالمية، انعكست سريعاً على أسعار النفط التي سجلت تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس الماضي.

وجاء الهبوط بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون فرض أي رسوم، في خطوة عززت توقعات المستثمرين بانخفاض المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.96 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو 4% من قيمتها مقارنة بمستوياتها السابقة، فيما انخفض الخام بنحو 2.8% مع انطلاق التداولات في الأسواق الآسيوية.

ولم يقتصر تأثير الاتفاق على سوق النفط، إذ ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.7%، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بينما صعد الذهب بنسبة 1.7% وسط استمرار توجه بعض المتعاملين نحو الملاذات الآمنة.