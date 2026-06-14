أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترن

إذا كنت تبحث عن تطبيقات ذكية من أجل للكشف عن المشاكل التي تؤثر على سرعة الإنترنت وحلها مما يؤدي إلى زيادة سرعة الإنترنت بسهولة ، إليك فيما يلي أفضل تلك التطبيقات المجانية والفعالة لحل مشكلة بطء الأنترنت.

يعمل برنامجFing على اكتشاف المتطفلين الذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، كما يعمل على تحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك

موتورولا تطلق رسميا هاتفها الاقتصادي الجديد Moto G Max

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G Max ، ليُقدّم مزيجًا من المتانة الفائقة، ونظام كاميرا عالي الدقة، وشاشة AMOLED كبيرة، ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى. يأتي الهاتف بنظام Android 16 مُثبّتًا مُسبقًا، ويجمع بين الحماية القوية ومواصفات مُصممة خصيصًا للتصوير والترفيه اليومي.

بميزات نارية.. مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

وصل تحديث يونيو لنظام التشغيل Windows 11 ويحتوي النحديث على ثلاث ميزات رئيسية، إحداها تعمل على تسريع تحميل قوائم وتطبيقات نظام التشغيل Windows 11 الأساسية

كما توجد ميزة آخرى لمشاركة الصوت، وتحسين البحث ويأتي تحديث شهر يونيو مصحوبًا ببعض التغييرات الرئيسية، وبعض التعديلات التكميلية المفيدة.

بسعر مفاجأة لينوفو تظلق جهاز كمبيوتر محمول جديد.. إليك أهم مواصفاتها

تُوسّع لينوفو سلسلة ThinkBook 16p 2026 المُخصصة للمبدعين بإضافة طراز جديد متوسط ​​المواصفات. بعد إطلاقها الشهر الماضي بمعالجات Intel Core Ultra 9 المتطورة، تشمل السلسلة الآن طرازًا مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 7 251HX وبطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5060.