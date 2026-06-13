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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تحدد قائمة الهواتف المدعومة وتعلن قصر نظام "iOS 27" على طرازات "iPhone 11" وما بعدها

أبل
أبل
احمد الشريف

أعلنت التقارير الفنية الرسمية الصادرة عن شركة أبل الأمريكية عن تحديد خطوط الدعم البرمجي لجيل نظام تشغيلها الأحدث لعام 2026 "iOS 27".

وفجرت البيانات الصدمة الأكبر لملايين المستخدمين حول العالم بتأكيد قصر استقبال التحديث الجديد على هواتف "iPhone 11" وما بعدها فقط، لتنهي الشركة بذلك حقبة تشغيل طرازات شهيرة وتخرجها نهائياً من منظومة التحديثات المستقبلية المعززة بخلايا الذكاء الاصطناعي.

استبعاد طرازات "XR" و"XS" وبدء التصفية البرمجية للعتاد القديم

تستهدف شركة أبل من خلال هذا القرار إرساء معايير معالجة عصبية متطورة تتطلب عتاداً برمجياً قوياً وقادراً على إدارة الأكواد الحديثة.

وأوضحت الخريطة التقنية لعام 2026 أن طرازات "iPhone XR" و"iPhone XS" بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف "iPhone SE" أصبحت خارج حسابات الدعم الرسمي تماماً، بينما تقرر إبقاء هاتف "iPhone 11" كقاعدة ارتكاز دنيا والحد الأدنى المؤهل لاستقبال حزم البيانات بنسبة توافق تبلغ 100%.

قائمة سلاسل الآيفون المؤهلة رسمياً للحصول على تحديث "iOS 27"

تمنح المعمارية البرمجية الجديدة الدعم الكامل لـ 6 أجيال متتالية من الهواتف الرائدة والاقتصادية للعملاق الأمريكي.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو على شمول التحديث لكافة طرازات عائلات (iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16)، بالتكامل مع الإصدارات الاقتصادية الحديثة لعام 2026 مثل "iPhone 16e" و"iPhone 17e"، بالإضافة إلى السلسلة المنتظرة "iPhone 17" وطرازاتها النخبوية والنسخة فائقة النحافة "iPhone Air"، فضلاً عن استمرار دعم هواتف "iPhone SE" بدءاً من الجيل الثاني فما فوق.

أتمتة توزيع الطاقة لحماية الخلايا الكيميائية للبطاريات

تتكامل الترقيات البرمجية لنظام "iOS 27" مع توفير حلول عميقة تضمن حماية القطع الهندسية الداخلية للهواتف المدعومة.

 وتتولى خوارزميات حزمة "Apple Intelligence" أتمتة عمليات توزيع الأحمال الحسابية المعقدة محلياً داخل الهاتف، مما يمنع السخونة المفرطة للمعالجات أثناء تشغيل الميزات الذكية، ويحمي الخلايا الكيميائية للبطارية من النزيف الحراري اللحظي، ليحقق النظام توازناً استثنائياً بين كفاءة الأداء الفائق واستدامة العتاد.

تأثيرات تسويقية مباشرة تزلزل أسواق الهواتف المستعملة بمصر

تفتح هذه التصفية البرمجية الحاسمة آفاقاً وتداعيات اقتصادية واسعة النطاق يترقبها مراجعو الهاردوير ومحلات المحمول في مصر والشرق الأوسط لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن قصر التحديث على طرازات "آيفون 11" فما فوق سيهوي بالقيمة المالية للأجهزة المستبعدة في أسواق "المستعمل" المحلية.

 ويدفع قطاعاً عريضاً من المستهلكين المصريين للتخلص من هواتفهم القديمة والإسراع بالترقية، لتفادي توقف بعض التطبيقات والخدمات المصرفية التي باتت تشترط حظر الأنظمة القديمة.

يبرهن القرار الصارم لشركة أبل بقصر نظام "iOS 27" على الأجهزة الحديثة على أن حقبة التنافسية الرقمية لعام 2026 باتت تجبر المستخدمين على مسايرة الطفرات العتادية؛ ومع بدء تدفق النسخ التجريبية للمطورين.

يستعد قطاع الهواتف النخبوية لمنعطف تشغيلي مستدام يؤكد أن التخلي عن الماضي الهندسي هو الثمن الإجباري للعبور نحو عصر الذكاء الاصطناعي العام وصيانة صدارة الفضاء الرقمي عالمياً.

أبل iOS 27 iPhone 11 هواتف iPhone 11

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