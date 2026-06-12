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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق أول تيزر لفيلم Gatto.. مغامرة قطط تدور في شوارع وقنوات البندقية

فيلم Gatto
فيلم Gatto

كشفت شركتا ديزني وبيكسار عن أول تيزر ترويجي لفيلمهما المنتظر «Gatto»، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع الاستوديو خلال السنوات المقبلة، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 25 مارس 2027. ويأتي الفيلم من إخراج الإيطالي إنريكو كازاروزا، مخرج فيلم «Luca» الذي حقق نجاحًا واسعًا لدى الجمهور والنقاد عام 2021، ليعود هذه المرة بقصة جديدة تدور أحداثها في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة، لكن من منظور مختلف تمامًا، حيث تتصدر القطط المشهد الرئيسي للأحداث.

فيلم Gatto

ويقدم الفيلم قصة القط الأسود «نيرو»، الذي يؤدي صوته النجم الأمريكي مارك روفالو، المعروف عالميًا بدور «هالك» في أفلام عالم مارفل السينمائي. ويعيش نيرو حياة مليئة بالمشكلات بعدما يجد نفسه مدينًا لأحد زعماء عصابات القطط، ما يدفعه إلى التورط في عالم الجريمة بأزقة وقنوات البندقية المائية.

وخلال رحلته الصعبة، يلتقي نيرو بعازفة موسيقى شابة تُدعى «مايا»، تعاني من الوحدة وتحاول إيجاد مكانها في الحياة، لتنشأ بينهما صداقة غير متوقعة تساعد كلاً منهما على اكتشاف ذاته وإعادة النظر في مستقبله. أما شخصية «روكو»، زعيم العصابة والقط الرمادي الضخم، فيجسدها النجم لورنس فيشبورن، المعروف بأدواره الشهيرة في سلسلة «The Matrix»، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الشخصيات المحورية في الأحداث نظرًا للعلاقة المعقدة التي تجمعه بالبطل نيرو.

ويركز التريلر، الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، على مشهد واحد فقط من الفيلم، لكنه ينجح في تقديم لمحة واضحة عن أسلوب العمل الكوميدي وطبيعته البصرية المميزة. ويظهر نيرو وروكو وهما يستجوبان قطًا آخر بشأن شحنة تونة مفقودة، قبل أن يتحول الموقف إلى سلسلة من التصرفات الغريزية المضحكة المرتبطة بطبيعة القطط، عندما ينجذب الجميع إلى المصباح المعلق فوق رؤوسهم، لينتهي المشهد بفوضى طريفة تنتهي بتحطيمه.

ورغم بساطة المشهد، نجح التريلر في إبراز شخصيات الأبطال وروح الدعابة التي سيعتمد عليها الفيلم، إلى جانب تقديم أول نظرة فعلية على عالم البندقية كما يتخيله صناع العمل.

من جانبه، وصف المدير الإبداعي لبيكسار بيت دوكتر مدينة البندقية في الفيلم بأنها «لوحة فنية حية» و«عالم يشبه الحلم»، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد المدينة الشهيرة بطريقة مختلفة تمامًا. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذه المدينة الساحرة تمثل بالنسبة للبطل نيرو كابوسًا حقيقيًا بسبب خوفه الشديد من المياه، وهو ما يخلق العديد من المواقف الصعبة والمفارقات الكوميدية خلال الأحداث.

ويُعد «Gatto» أحد أكثر مشاريع بيكسار طموحًا في السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب قصته المختلفة وأجوائه الإيطالية الفريدة، بل أيضًا بسبب أسلوبه البصري الجديد الذي يمثل توجهًا فنيًا مختلفًا داخل الاستوديو. ومع بقاء عدة أشهر على موعد العرض الرسمي، الذي تتولى شركة United Motion Pictures توزيعه في مصر اعتبارًا من 25 مارس 2027، يتوقع أن تكشف ديزني وبيكسار عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشخصيات والأحداث، بينما يواصل الفيلم ترسيخ مكانته كواحد من أكثر أفلام الرسوم المتحركة المنتظرة خلال عام 2027.

ديزني بيكسار فيلم Gatto فيلم Luca

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