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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم وسفيرة تونس يشاهدان "غرام في الكرنك" على مسرح البالون.. صور

عرض غرام في الكرنك
عرض غرام في الكرنك

أقيمت أمس الليلة الخامسة من ليالي العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك بحضور سعادة سفيرة دولة تونس داخل مصر السيدة ضحى الشويخ والفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج العرض على خشبة  مسرح البالون.

عرض غرام في الكرنك 

يقام العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضي بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ومن جانبها أعربت سفيرة تونس السيدة ضحى الشويخ عن إعجابها الشديد بالعرض الإستعراضي  "غرام في الكرنك" مؤكدة أن اللوحات الفنية التي قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية جسدت الهوية المصرية الأصيلة ببراعة وإبهار بصري.
كما أشادت السفيرة بمستوى الإخراج والرؤية الفنية للفنان تامر عبدالمنعم  والديكور والإضاءة والملابس،.

ومن جانبه رحب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج العرض السيدة ضحى الشويخ سفيرة تونس وقال :  أن حضور معالي السفيرة لعرض البيت الفني هو مصدر فخر واعتزاز  وأن "غرام في الكرنك" يقدم رسالة محبة عن مصر لكل شعوب المنطقة.

كما شهد العرض في ليلته الخامسة إقبال جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحضور  

الجدير بالذكر أن غرام في الكرنك يعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعه ٩ مساء.

"غرام في الكرنك" بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية ، الرؤية الموسيقية: المايسترو محمود صادق ، الديكور: محمد جابر ، الإضاءة: عز حلمي ، الملابس: هبة جودة ، الماكياج: إسلام عباس ، مونتير وفيديو ميكنج: عبدالرحمن غريب ، مخرجان مساعدان: محمد عمر، أحمد مصطفى ، مخرج منفذ: أحمد شعراوي ، رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

غرام في الكرنك تونس سفيرة دولة تونس تامر عبدالمنعم

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