انضمام رحمة أحمد للنسخة العربية لـ Toy Story 5

طرحت ديزني النسخة العربية من إعلان فيلمها Toys Story 5 والذي سيعرض بمصر والسعودية والكويت ومصر والعراق من يوم 18 يونيو، حيث حرصت ديزني على تقديم الفيلم بنسختين عربيتين، إحداهما باللغة العربية الفصحى والأخرى باللهجة المصرية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في المنطقة العربية، تمت الدبلجة مع المخرج أحمد مختار، وكتابة الشاعر عمرو حسني، ويشارك من الأجزاء السابقة طارق اسماعيل في دور "وودي" وضياء عبدالخالق في دور "باز يطير" ونورهان حافظ في دور "جيسي"، يأتي انضمام الفنانة رحمة أحمد إلى النسخة العربية كأحدث إضافة لفريق الدبلجة المصري، لتكون من أبرز الشخصيات المستحدثة في الجزء الخامس بعد نجاحها اللافت في السنوات الأخيرة عبر عدد من الأعمال الكوميدية والدرامية التي رسخت حضورها لدى الجمهور العربي، حيث تجسد شخصية "ليلي باد" وهو دور محوري في الأحداث، حيث تمثل جيلًا جديدًا من الألعاب التي تجد نفسها وسط الصراع بين الخيال التقليدي والتكنولوجيا الحديثة، والذي يواصل تقديم رسائله الإنسانية حول الصداقة والتغيير وقيمة الخيال في حياة الأطفال، في مغامرة تجمع بين الحنين إلى الشخصيات الكلاسيكية ومواكبة التحديات التي فرضها العصر الرقمي.

فيلم Toys Story 5

تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

تعود الشخصيات المحبوبة بصوت ممثليها الأصليين، توم هانكس بدور وودي، تيم ألين بدور باز لايت يير، جوان كوزاك بدور جيسي، بليك كلارك بدور سلينكي دوج، توني هيل بدور فوركي، والاس شون بدور ريكس، جون راتزنبرجر بدور هام، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سكارليت سبيرز بدور بوني وجريتا لي بدور ليلي باد، وبعد وفاة بعض الأصوات الأصلية مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء أدوار السيد والسيدة بطاطس، ويُخرج الفيلم أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ويؤدي الأصوات كل من تيم ألين، وبليك كلارك، وأني بوتس، الفيلم من إنتاج شركتي Pixar Animation Studios وWalt Disney Pictures وتوزيع United Motion pictures.