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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله

الراحل هاني شاكر
الراحل هاني شاكر
علا محمد

حرص القائمون علي الصفحة الرسمية للفنان الراحل هاني شاكر على إحياء الذكرى الأربعين لوفاته، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وشاركت الصفحة صورة للراحل مرفقة بدعاء مؤثر، جاء فيه: “اللهم في ذكرى مرور أربعين يومًا على فراقه، نسألك أن ترحمه رحمة واسعة، وأن تغفر له ذنوبه، وأن تبدل سيئاته حسنات، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آنس وحدته، ونوّر مضجعه، وافتح له أبواب رحمتك ورضوانك، واجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة له”.


يوافق اليوم الخميس مرور 40 يوماً على رحيل الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي.

ويتزامن مرور 40 يوماً على وفاته مع مرور 5 سنوات على كواليس تصوير كليبي "بقالي كتير" و"شكرا" الذي جمع هاني شاكر وكارول سماحة بإخراج بتول عرفة.

 وأعادت المخرجة بتول عرفة نشر مقطع فيديو يظهر فيه هاني شاكر وهو يغني لها أغنية "عقبالك يوم ميلادك" احتفالاً بعيد ميلادها.

القائمون علي الصفحة الرسمية للفنان الراحل هاني الراحل هاني شاكر فنان الراحل هاني شاكر هاني شاكر إحياء الذكرى الأربعين لوفاته

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