رمضان عبدالمعز: الوفاء من أعظم صفات المتقين.. والعبادة أمانة ستُسأل عنها

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن صفة الوفاء تُعد من أبرز صفات المتقين، موضحاً أنها تقوم على مجموعة من المعاني الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المسلم في حياته اليومية.

الشيخ رمضان عبدالمعز: أول مظاهر الوفاء يتمثل في أداء الحقوق

وأوضح عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أول مظاهر الوفاء يتمثل في أداء الحقوق، وعلى رأسها حق الله في العبادة، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، مشدداً على ضرورة أداء العبادات بإتقان واستيفاء أركانها وشروطها وسننها، لا على سبيل التعجل أو التقصير، لأن العبادة أمانة يُحاسب عليها العبد.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن من صور الوفاء أيضاً ردّ الجميل وعدم نسيان المعروف، مؤكداً أن أهل الفضل لا يعرفهم إلا أهل الفضل، وأن جزاء الإحسان يكون بالإحسان.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن رعاية الودّ والحفاظ على العلاقات الإنسانية حتى مع المخالفين في العقيدة من القيم التي يدعو إليها الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾، لافتاً إلى أن الإسلام يدعو إلى إبقاء باب الود مفتوحاً، أملاً في الهداية والإصلاح.

كما استشهد الشيخ رمضان عبدالمعز بقوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾، مؤكداً أن القرآن يربي المؤمن على عدم غلق أبواب الصلح، وأن يبقي مساحة للتسامح حتى في أوقات الخلاف.

وبيّن عبدالمعز أن من أعظم صور الوفاء كذلك حفظ العهود والأسرار، مشيراً إلى أن الإنسان الصادق هو من يحفظ الودّ مع أصدقائه، وينفق في الخير، ويصون أسرار الآخرين، لافتاً إلى قول الإمام الشافعي: “إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق”، في إشارة إلى خطورة التهاون في حفظ الأمانات.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على أن الوفاء ليس مجرد خُلق عابر، بل هو منهج حياة يعكس حقيقة التقوى في القلب، ويظهر في سلوك الإنسان مع ربه ومع الناس، داعياً إلى التمسك بهذه القيم حتى يكون المسلم من أهل التقوى الذين يحبهم الله ويرضى عنهم.