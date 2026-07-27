قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يعلن صاحب أفضل هدف في مونديال 2026.. نجم الرأس الأخضر يتوج بالجائزة
دا حضن أبوي | ننشر شهادة ضحية صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات
ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة
إنفانتينو يفتح النار على منتقدي كأس العالم 2026
طلب مثير للجدل من وكيل محمد صلاح يتسبب في تعثر انتقاله إلى بشكتاش
موجة حارة جديدة غداً .. حالة الطقس
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد
غدا.. فتح باب الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول
النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية
انتعاش الجنيه المصري اليوم .. وتراجع أسعار العملات العربية والأجنبية
المصري يحسم صفقة عبدالله الزياني
مشهد أخوي .. المحافظ يلبي نداء مصاب حاملًا إليه كرسيًا كهربائيًا بمنزله | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز: الوفاء من أعظم صفات المتقين.. والعبادة أمانة ستُسأل عنها

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن صفة الوفاء تُعد من أبرز صفات المتقين، موضحاً أنها تقوم على مجموعة من المعاني الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المسلم في حياته اليومية.

الشيخ رمضان عبدالمعز: أول مظاهر الوفاء يتمثل في أداء الحقوق

وأوضح عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أول مظاهر الوفاء يتمثل في أداء الحقوق، وعلى رأسها حق الله في العبادة، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، مشدداً على ضرورة أداء العبادات بإتقان واستيفاء أركانها وشروطها وسننها، لا على سبيل التعجل أو التقصير، لأن العبادة أمانة يُحاسب عليها العبد.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن من صور الوفاء أيضاً ردّ الجميل وعدم نسيان المعروف، مؤكداً أن أهل الفضل لا يعرفهم إلا أهل الفضل، وأن جزاء الإحسان يكون بالإحسان.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن رعاية الودّ والحفاظ على العلاقات الإنسانية حتى مع المخالفين في العقيدة من القيم التي يدعو إليها الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾، لافتاً إلى أن الإسلام يدعو إلى إبقاء باب الود مفتوحاً، أملاً في الهداية والإصلاح.

كما استشهد الشيخ رمضان عبدالمعز بقوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾، مؤكداً أن القرآن يربي المؤمن على عدم غلق أبواب الصلح، وأن يبقي مساحة للتسامح حتى في أوقات الخلاف.

وبيّن عبدالمعز أن من أعظم صور الوفاء كذلك حفظ العهود والأسرار، مشيراً إلى أن الإنسان الصادق هو من يحفظ الودّ مع أصدقائه، وينفق في الخير، ويصون أسرار الآخرين، لافتاً إلى قول الإمام الشافعي: “إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق”، في إشارة إلى خطورة التهاون في حفظ الأمانات.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على أن الوفاء ليس مجرد خُلق عابر، بل هو منهج حياة يعكس حقيقة التقوى في القلب، ويظهر في سلوك الإنسان مع ربه ومع الناس، داعياً إلى التمسك بهذه القيم حتى يكون المسلم من أهل التقوى الذين يحبهم الله ويرضى عنهم.

الشيخ رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي الوفاء مظاهر الوفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

اقتصاد الشباب .. مبادرة وطنية للتوسع في ريادة الأعمال وصناعة فرص العمل

بوتين

بوتين يضيف 25 ألف جندي للجيش : مصيرنا على المحك

استشاري تغذية يحذر من حرمان الطفل من الرضاعة أو استبدالها بالماء أو محلول الجلوكوز

استشاري تغذية يحذّر حرمان الطفل من الرضاعة

بالصور

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد