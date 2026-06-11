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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى الأربعين لهاني شاكر.. المخرجة بتول عرفة تستعيد كواليس غنائه لها في عيد ميلادها

هاني شاكر مع بتول عرفة
هاني شاكر مع بتول عرفة
قسم الفن

يوافق اليوم الخميس مرور 40 يوماً على رحيل الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي.

ويتزامن مرور 40 يوماً على وفاته مع مرور 5 سنوات على كواليس تصوير كليبي "بقالي كتير" و"شكرا" الذي جمع هاني شاكر وكارول سماحة بإخراج بتول عرفة. وأعادت المخرجة بتول عرفة نشر مقطع فيديو يظهر فيه هاني شاكر وهو يغني لها أغنية "عقبالك يوم ميلادك" احتفالاً بعيد ميلادها.
 

وعلقت بتول عرفة على الفيديو قائلة: "الفيس بوك اليوم أظهر لي هذا الفيديو للفنان هاني شاكر وهو يغني لي أغنية "عقبالك يوم ميلادك" في عيد ميلادي الذي فاجأني به هو وكارول سماحة أثناء التصوير. والغريب أن اليوم هو ذكرى الأربعين للأستاذ هاني شاكر". وأضافت: "ستظل أخلاقه وجماله في قلوبنا، لقد تشرفت بمعرفته إنسانياً وفنياً. أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله".

وكانت نجحت المخرجة بتول عرفة فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر قبل 5 سنوات، حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغانى كاورل ويتفاعل معها، ليظهر فى دور الحبيب والزوج التى تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس.

وبمجرد إنتهاء كليب "شكرا"، يظهر كليب أغنية "بقالى كتير"، غناء هانى شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.
 

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربى، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلى وإستعراضى أكثر إبهارا، حيث قدمت بتول عرفة حدثا فنيا موسيقيا مميزا هو الأول من نوعه في العالم العربي.
 

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