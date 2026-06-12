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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

چيدا منصور تواجه أزمات المراهقة في مسلسل Underage

الفنانة چيدا منصور
الفنانة چيدا منصور
أوركيد سامي

بملابس مدرسية وملامح بريئة ظهرت النجمة الصاعدة چيدا منصور على البوستر الفردي لمسلسل Underage، والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية والمنتظر عرضه قريباً على منصة إم بي سي شاهد.
وتظهر چيدا في البوستر مرتدية الحجاب وزي مدرسي مميز أمام مرآة في حمام مدرسة يبدو عليه التدهور، لتكشف عن شخصية فتاة مراهقة تواجه العديد من التحديات في حياتها كما تحيطها أجواء غامضة كشف عنها الإعلان التشويقي للمسلسل والذي أطُلق مؤخراً.
وتدور أحداث مسلسل Underage حول مجموعة مراهقات، وما يواجهنه من تحديات ومشكلات معقدة داخل المدرسة وخارجها، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتأثيره على حياتهن وعلاقاتهن. تبدأ الأحداث باختفاء طالبة في مدرسة للبنات، لتتسرب الأسرار من بين الجدران. تتردد أصداء همسات الهوس والغيرة والخيانة في أروقة المدرسة ويتوجب على فتاة واحدة أن تشق طريقها عبر متاهة من الأكاذيب لكشف الحقيقة. وتجسد چيدا منصور بطولة المسلسل إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود. والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، ويُعد واحدًا من الأعمال الشبابية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا بعد أن لفتت چيدا إليها الأنظار في أخر أعمالها بشخصية "نوسة" البنت الذكية خفيفة الظل، التي تمارس السرقة بوصفها وسيلة للبقاء والمغامرة في آنٍ واحد، ويشاركها عمليات النصب صديقها بعوضة (حسن مالك) والذي يشاركها أيضاً لعبة الباتيناج. وذلك ضمن أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية لا ترد ولا تستبدل بطولة النجمين دينا الشربيني وأحمد السعدني، وإخراج مريم أبو عوف.
سبقه مسلسل أثينا الذي نافس بقوة في الموسم الرمضاني (2025)، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي وأحمد مجدي، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.
وعلى المستوى السينمائي، جسدت چيدا دور البطولة أمام النجم الصاعد يوسف عمر في فيلم مين يصدق من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، والفيلم يًعرض حالياً على منصة إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، وذلك بعد انطلاقه في دور العرض السينمائية في نوفمبر 2024، ومنافسته قبلها في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج.

چيدا منصور اخبار الفن نجوم الفن

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