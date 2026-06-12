موسم غنائي ساخن.. نجوم الطرب يتنافسون بألبومات جديد

تشهد الساحة الغنائية منافسة شديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أعلن عدد كبير من نجوم الغناء طرح ألبوماتهم الجديدة خلال الموسم الصيفي.

ويُعد الفنان محمد حماقي أول من افتتح الموسم الصيفي، بعدما طرح ألبومه الجديد “سمعوني”.

وتنوعت الألوان الموسيقية لأغنيات الألبوم، حيث يحرص حماقي على تلبية مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع مجموعة من أبرز صُنّاع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما طرح أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم ضمن أغنيات الألبوم.

كما طرح الفنان أحمد سعد ألبومه الجديد “الفرفوش”، وهو اسم يتناسب مع الطابع الصيفي للألبوم.

ويستعد عمرو دياب أيضًا لطرح ألبوم جديد، إذ اعتاد “الهضبة” إطلاق ألبوماته خلال الموسم الصيفي.

كما يستعد رامي صبري لطرح ألبومه الجديد، حيث طرح خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم، على أن يطلق الأغنيات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كذلك أوشك الفنان تامر عاشور على وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال أسابيع قليلة.





فيما تتمثل مفاجأة الموسم في عودة الفنان محمد فؤاد بألبوم غنائي جديد، بعد سنوات طويلة من الغياب عن طرح الألبومات الغنائية



أما محمد عدوية، فمن المقرر أن يطرح ميني ألبوم جديدًا مكوّنًا من 5 أغنيات، على أن يطلق عددًا من الأغنيات الأخرى لاحقًا.



وتنضم إليسا هي الأخرى إلى هذا السباق، حيث تنافس بألبوم غنائي جديد، تعوّل من خلاله على تقديم تجربة موسيقية مختلفة وجديدة لجمهورها.