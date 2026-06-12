كلاسيكيات تراثية فى معهد الموسيقى العربية

مختارات من كلاسيكيات زمن الفن الجميل تقدمها دار الأوبرا المصرية خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث المقام بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى السابعة والنصف مساء الأحد 14 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .منها موسيقى حقابله بكرة، موشح صحت وجداً، هان الود، بكرة ياحبيبى، بقى عايز تنسانى، الناس المغرمين وغيرها .. أداء ياسر سليمان، محيى صلاح، محمد شوقى، أحمد محسن، ريم حمدى، رضوى سعيد، أنغام مصطفى .

يأتى الحفل استمرارا لرسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى حماية الهوية العربية والحفاظ على تراثها الغنائى العريق عبر إحياء الأعمال الخالدة وتقديمها بأسلوب فنى متميز يبرز خصوصية المقامات والإيقاعات العربية وسحرها المتفرد .