أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يخطفان الأنظار في كواليس خلي بالك من نفسك

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صور جديدة من كواليس فيلمها الجديد "خلي بالك على نفسك"، تجمعها بالفنان أحمد السقا، والذي تم استئناف تصويره مؤخراً بعد فترة من التوقف بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان 2026.



وظهرت ياسمين في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، برفقة السقا أثناء تصوير أحد المشاهد .



فيلم خلي بالك من نفسك



فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سويا في السينما والمسرح.

الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكشفت تقارير عن أن أحمد السقا يقدم في الفيلم شخصية مذيع راديو يعطي نصائح عاطفية للبنات، وتدور بينه وبين ياسمين عبد العزيز مواقف وصراعات كوميدية خلال الأحداث.