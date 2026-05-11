ياسمين عبد العزيز تروج لفيلم خلي بالك من نفسك على طريقتها الخاصة

روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لفيلمها الجديد «خلى بالك على نفسك»، الذى يجمعها بالفنان أحمد السقا، والمقرر طرحه قريبًا فى دور العرض السينمائية، وذلك بطريقتها الكوميدية الخاصة .

وشاركت ياسمين عبدالعزيز مقاطع فيديو طريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحدثت عن شخصيتها فى الفيلم، حيث ردّت على سؤال أحد المراسلين بشأن طبيعة الدور قائلة: "أنا شخصية شرسة"، ليرد عليها المراسل مازحًا: كالعادة يعني، لتعلق ياسمين بتعجب: "أنا شرسة؟".

ونشرت فيديو آخر عبر حساباتها على طريقة تطبيق «تيك توك»، ظهرت خلاله وهى تقلد الفنانة سلوى خطاب، مرددة عبارة ساخرة لاقت انتشارًا واسعًا بين الجمهور:"دوسوا عليا أكتر بس خليكوا فاكرين أنا على تكة وهفرقع فيكوا ".

https://vt.tiktok.com/ZS9TC9UrV/



فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سوا في السينما والمسرح.

الفيلم بيجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكشفت تقارير إن أحمد السقا بيقدم شخصية مذيع راديو بيدي نصائح عاطفية للبنات، وبتدور بينه وبين ياسمين عبد العزيز مواقف وصراعات كوميدية خلال الأحداث.